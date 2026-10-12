Οργή των οπαδών του ΠΑΟΚ στο φινάλε της ήττας από την Καλαμάτα.

Ο ΠΑΟΚ ήταν θλιβερός στην Τούμπα κόντρα στην Καλαμάτα. Μ' εξαίρεση ένα δεκάλεπτο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Δικέφαλος έδειξε στα χαμένα και οι τρομεροί Μεσσήνιοι επικράτησαν δίκαια με 3-1.

Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, υπήρχε έντονη γκρίνια από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με όσα έβλεπαν και αυτή κορυφωνόταν μετά από κάθε γκολ και ειδικά στο 1-3. Με τη λήξη οι παίκτες του Δικεφάλου επιχείρησαν να κινηθούν προς τον κόσμο και να τον χειροκροτήσουν, αλλά οι φίλοι της ομάδας τους έκαναν χειρονομίες να μην πλησιάσουν και τους γιούχαραν έντονα.