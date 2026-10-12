Καλαμάτα: Έξαλλοι πανηγυρισμοί για το ιστορικό διπλό στην Τούμπα
Η Μαύρη Θύελλα είναι εδώ και πέτυχε ένα ιστορικότατο και σπουδαίο διπλό με το 1-3 επί του συλλόγου του ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε αλλά έβγαλε αντίδραση και επικράτησε με 1-3 και ενώ ο ΠΑΟΚ τελείωσε τον αγώνα με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Τσιφτσή. Μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτες της Καλαμάτας πανηγύρισαν έξαλλα με τους φιλάθλους τους που βρέθηκαν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ήταν εξάλλου μία σπουδαία ημέρα για αυτούς και έτσι το γιόρτασαν με την ψυχή τους.
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