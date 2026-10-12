Ο απόλυτος... χαλασμός στους πανηγυρισμούς των παικτών της Καλαμάτας που γιόρτασαν μαζί με τον κόσμο τους ένα ιστορικό διπλό με τον ΠΑΟΚ.

Η Μαύρη Θύελλα είναι εδώ και πέτυχε ένα ιστορικότατο και σπουδαίο διπλό με το 1-3 επί του συλλόγου του ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε αλλά έβγαλε αντίδραση και επικράτησε με 1-3 και ενώ ο ΠΑΟΚ τελείωσε τον αγώνα με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Τσιφτσή. Μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτες της Καλαμάτας πανηγύρισαν έξαλλα με τους φιλάθλους τους που βρέθηκαν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ήταν εξάλλου μία σπουδαία ημέρα για αυτούς και έτσι το γιόρτασαν με την ψυχή τους.