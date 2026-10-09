Ο Χούμπερτ Χούρκατζ έπειτα από οκτώ ήττες από τον Τζόκοβιτς, νίκησε τον Σέρβο για πρώτη φορά, το πέτυχε με 2-0 στον 2ο γύρο στο Masters της Σαγκάης

Ο Χούμπερτ Χούρκατζ από το 2019, όταν και πρωτοσυναντήθηκαν, δεν είχε νικήσει ποτέ τον Νόβακ Τζόκοβιτς, μετρώντας οκτώ ήττες, όμως ο 29χρονος Πολωνός εκμεταλλευόμενος και την κούραση του 39χρονου Σέρβου, έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί, επικρατώντας με 6-4, 6-3 στον 2ο γύρο στο Masters της Σαγκάης.

ΟΤζόκοβιτς τρεις μέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Πεκίνο και παίζοντας τον έκτο αγώνα του σε διάστημα 10 ημερών, δεν είχε τη φρεσκάδα να ανταπεξέλθει στην ανωτερότητα του Χουρκάτζ, που είχε τετραπλάσιους winners (28-7) και 13 άσους.

Ο Χούρκατζ έγινε ο 4ος παίκτης που έχει να επιδείξει τουλάχιστον μια νίκη σε σκληρή επιφάνεια απέναντι στους Φέντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς, μετά τους Άντι Μάρεϊ, Ντόμινικ Τιμ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Τζόκοβιτς παρά τον αποκλεισμό του κρατά αυτή τη στιγμή στα χέρια του το 8ο εισιτήριο για τα ATP Finals στο Τορίνο (15-11/11).

Απολεισμός για Ρούμπλεφ, πρόκριση για τους Ζβέρεφ και Σέλτον

Σε άλλα αποτελέσματα της ημέρας για τον 2ο γύρο στο ATP 1000 της Σαγκάης, εκτός συνέχειας έμεινε και ο Αντρέι Ρούμπλεφ, μετά την ήττα του από τον Ιάπωνα, Ρέι Σακαμότο (Νο.137) με 6-4, 6-4.

Αντίθετα την πρόκριση στη φάση των «32» εξασφάλισαν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επικρατώντας του Κινέζου, Γουίμπινγκ με 6-4, 7-6(4) και ο Μπεν Σέλτον νικώντας τον Ντάνιελ Αλτμάγιερ (6-3, 7-6[6]). Επίσης, ο Φράνσις Τιάφο νίκησε τον Γιάνικ Χάφμαν με 6-4, 6-4 και ο Καρέν Χατσάνοφ τον Άρθουρ Φέρι με 7-6(6), 6-7(5), 7-6(2).