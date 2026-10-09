O Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Λουτσάνο Νταρντέρι το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10) για μια θέση στη φάση των «32» στο ATP 1000 της Σαγκάης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο του Κίπερ Κόπεανς, παίρνοντας την πρόκριση στον 2ο γύρο στο Masters της Σαγκάης.

Εκεί ο 28χρονος Έλληνας παίκτης, Νο.21, θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Λουτσάνο Νταρντέρι, το παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο (10/10), θα είναι το τέταρτο και τελευταίο του προγράμματος στο Grandstand 2 κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 14:00 ώρα Ελλάδος.

Οι δύο παίκτες έχουν αναμετρηθεί μια φορά, με τον Τσιτσιπά να βγαίνει νικητής στη φάση των «32» στο περσινό χωμάτινο τουρνουά στο Χάλε με 6-4, 3-6, 7-6(5).

Ο νικητής θα προκριθεί στη φάση των «32» και θα διασταυρώσει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Τέιλορ Φριτζ και τον Ματέο Αρνάλντι, ένα παιχνίδι που θα φιλοξενηθεί επίσης στο Grandstand 2 και θα γίνει περίπου στις 10:00 ώρα Ελλάδος.

