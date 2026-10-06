Ο Νόβακ Τζόκοβιτς τον Μάιο του 2025 και σε ηλικία 38 ετών έφθασε το ορόσημο των 100 τίτλων και με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, ο Σέρβος στο Πεκίνο πανηγύρισε τον 102 τίτλο μιας θρυλικής καριέρας!

O Νόβακ Τζόκοβιτς τον Μάιο του 2025 κατακτούσε τον τίτλο στο ATP 250 της Γενεύης και γινόταν ο 3ος παίκτης στην Open Era που έφθανε στο ορόσημο των 100 τίτλων, μετά τον Τζίμι Κόνορς (109) και τον Ρότζερ Φέντερερ (103).

Οι μήνες πέρασαν, ο Σέρβος στις 22 Μαΐου έγινε 39 ετών, όμως η συλλογή τίτλων αυξάνεται. Στις 8 Νοεμβρίου 2025 κατέκτησε τον τίτλο στο ATP 250 της Αθήνας στο ΟΑΚΑ και τώρα έγινε πρωταθλητής για 7η φορά στο ATP 500 του Πεκίνου, φθάνοντας αισίως στους 102 τίτλους.

Ένα ταξίδι που γάρχισε το 2006, όταν σε ηλικία 19 ετών κατακτούσε τους πρώτους τίτλους στο Μετς της Γαλλίας και στο Άμερσφορτ της Ολλανδίας.

Από τότε κάθε χρόνο, μέχρι και τώρα ο Τζόκοβιτς όλο και γεμίζει το σακούλι των τίτλων, με πιο παραγωγική χρονιά το 2015 (11 τίτλοι).

Σε αυτή τη διαδρομή ο Σέρβος έχει τους περισσότερους Grand Slam τίτλους (24), είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει κερδίσει και τα τέσσερα Grand Slam τουλάχιστον τρεις φορές, έχει τους περισσότερους τίτλους στα ATP Finals (7) καθώς και στα Masters, με 40!

Η λίστα των 102 τίτλων

Grand Slam - 24

Australian Open 10

Wimbledon 7

US Open 4

Roland Garros 3

Masters 1000 - 40

Παρίσι 7

Mαϊάμι 6

Ρώμη 6

Indian Wells 5

Καναδικό Όπεν 4

Σανγκάη 4

Σισνινάτι 3

Μαδρίτη 3

Μόντε Κάρλο 2

ATP Finals - 7

Oλυμπιακοί Αγώνες - 1

Παρίσι 2024

ATP 500 - 16

Πεκίνο 7

Ντουμπάι 5

Βιέννη 1

Ελβετικό Όπεν 1

Ιαπωνικό Όπεν 1

Αστάνα 1

ATP 250 - 14