Θάνατος 16χρονου: Αναστολή αγώνων σε τέσσερις ΕΠΣ και έλεγχος εγκαταστάσεων
Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εξελίξεις στο ποδόσφαιρο ερασιτεχνών, μετά το τραγικό συμβάν με τον θάνατο του 16χρονου Γκιάνα Ασλάν.
Η είδηση αυτή προκάλεσε πανελλήνιο σοκ, με το παιδί στην περιοχή της Καβάλας και συγκεκριμένα τον δήμο Παγγαίου, όπου και ανακλήθηκαν άδειες στα γήπεδα της περιοχής.
Πλέον, υπάρχουν περαιτέρω ειδήσεις, καθώς όχι μια αλλά τέσσερις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ), προχώρησαν σε αναστολή των αγώνων τους. Έστω και με αρκετή καθυστέρηση και έχοντας πίσω ένα τόσο άσχημο συμβάν με το παιδί που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, πάρθηκε η απόφαση ελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων για την προστασία όλων.
Συγκεκριμένα:
- Η ΕΠΣ Καβάλας ανακοίνωσε ότι «σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή μας και συμπαράστασης στην οικογένεια του, αναβάλλονται αορίστως όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες».
- Η ΕΠΣ Φλώρινας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφάλειας Γηπέδων, «ανέστειλε μέχρι νεωτέρας κάθε αγωνιστική δραστηριότητα (…). Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας και ισχύει μέχρι την άρση της σχετικής απόφασης».
- Η ΕΠΣ Ξάνθης ανακοίνωσε ότι αναβάλλονται όλοι οι αγώνες «καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία ανανέωσης των αδειών λειτουργίας των γηπέδων και ως επακόλουθο δεν μπορούν να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες τέλεσης των αγώνων».
- Η ΕΠΣ Θράκης ανακοίνωσε «Την αναβολή όλων των αγώνων της Α’και Β’ Κατηγορίας, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο. Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστική προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητών και όλων των συμμετεχόντων στους αγώνες, καθώς μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων στα γήπεδα, διαπιστώθηκαν ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.»
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