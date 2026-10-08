Άμεσες εξελίξεις στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μετά τον τραγικό θάνατο του 16χρονου στην Καβάλα. «Λουκέτο» σε τέσσερις ΕΠΣ.

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εξελίξεις στο ποδόσφαιρο ερασιτεχνών, μετά το τραγικό συμβάν με τον θάνατο του 16χρονου Γκιάνα Ασλάν.

Η είδηση αυτή προκάλεσε πανελλήνιο σοκ, με το παιδί στην περιοχή της Καβάλας και συγκεκριμένα τον δήμο Παγγαίου, όπου και ανακλήθηκαν άδειες στα γήπεδα της περιοχής.

Πλέον, υπάρχουν περαιτέρω ειδήσεις, καθώς όχι μια αλλά τέσσερις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ), προχώρησαν σε αναστολή των αγώνων τους. Έστω και με αρκετή καθυστέρηση και έχοντας πίσω ένα τόσο άσχημο συμβάν με το παιδί που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, πάρθηκε η απόφαση ελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων για την προστασία όλων.

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