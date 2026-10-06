O Nόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε για 7η φορά σε ισάριθμες συμμετοχές το China Open στο Πεκίνο, με τον Άλεξ ντε Μινόρ να αποχωρεί τραυματίας στο ξεκίνημα του 2ου σετ και τον 39χρονο Σέρβο να φθάνει στους 102 τίτλους στην καριέρα του.

O Νόβακ Τζόκοβιτς τελείωσε τη δουλειά στο Πεκίνο, έστω κι αν ο Άλεξ ντε Μινόρ αποχώρησε στις αρχές του 2ου σετ στον τελικό του China Open.

Ο 39χρονος Σέρβος έπειτα από 11 χρόνια επέστρεψε στο τουρνουά, όπου μετρούσε έξι κατακτήσεις σε ισάριθμες συμμετοχές στο παρελθόν (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015) και πλέον τις ανέβασε στις επτά.

Επέστρεψε στους τίτλους μετά τον περασμένο Νοέμβριο και στο ATP 250 της Αθήνας και παράλληλα στην κινεζική πρωτεύουσα πανηγύρισε τον 16ο τίτλο του σε ATP 500 και συνολικά τον 102ο τίτλο της καριέρας του, που τον έφερε σε απόσταση ενός τίτλου από τον Ρότζερ Φέντερερ (103), ενώ ο Τζίμι Κόνορς βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με 109 τίτλους.

Απέναντι στον Άλεξ ντε Μινόρ τένις παίχθηκε μόνο για ένα σετ. Σε αυτό ο Τζόκοβιτς έχασε τις δύο ευκαιρίες για break, ο Ντε Μινόρ τη μία κι έτσι οδηγήθηκαν στο tie break, με τον Τζόκοβιτς να κατακτά το σετ με 7-6(3).

Αμέσως και οι δυο φιλανίστ ζήτησαν ιατρικό τάιμ άουτ, ο Αυστραλός αποχώρησε από το κορτ, για να δεχθεί φροντίδα στη βουβωνική χώρα κι όταν ο τελικός άρχισε ξανά και κατέκτησε το 1ο game του 2ου σετ, αποχώρησε, με τον Τζόκοβιτς να φθάνει στην 34η νίκη του στο Πεκίνο και στον 73ο τίτλο σε σκληρή επιφάνεια.

Παράλληλα, με την κατάκτηση του τίτλου ο Τζόκοβιτς επέστρεψε στο Top 10, καθώς βελτίωσε τη θέση του κατά τρεις θέσεις, φθάνοντας στο Νο.8.

Another one for the career highlights 🤩 @djokernole has now won a tour level singles title for 21 consecutive years 😮‍💨🤯 https://t.co/TeCITCVbf0 — ATP Tour (@atptour) October 6, 2026

Τζόκοβιτς: «Αν χτυπάω καλά την μπάλα, μπορώ να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στις δηλώσεις του στο κορτ, δήλωσε: «Έχουν περάσει έντεκα χρόνια από την τελευταία φορά που έπαιξα εδώ. Πάντα έχω υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό μου και θέλω πάντα να οραματίζομαι τον εαυτό μου με το τρόπαιο, ειδικά εδώ στο Πεκίνο, ένα μέρος όπου δεν έχω χάσει ποτέ. Αλλά γνώριζα επίσης ότι η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική στις μέρες μας.

«Αυτή η χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη για μένα. Πολλά σωματικά προβλήματα και προβλήματα υγείας. Απλώς προσπαθούσα να βρω μια καλή αίσθηση στο γήπεδο. Ξέρω ότι αν νιώθω καλά και χτυπάω καλά την μπάλα, μπορώ να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτή η εβδομάδα το αποδεικνύει αυτό».

Αναφερόμενος στην αποχώρηση του Άλεξ ντε Μινόρ είπε: «Είναι λίγο περίεργο συναίσθημα, για να είμαι ειλικρινής. Θέλω να γιορτάσω, επειδή έχω παίξει μια από τις καλύτερες εβδομάδες των τελευταίων δύο ετών. Ο Ντε Μινόρ αποσύρθηκε στην αρχή του δεύτερου, οπότε δεν μου φαίνεται σωστό να χοροπηδάω και να είμαι χαρούμενος. Αλλά βαθιά μέσα μου, είμαι πολύ περήφανος για αυτό το επίτευγμα».