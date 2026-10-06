Πρώτος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο Masters της Σαγκάης είναι ο Κίμερς Κόπεανς και στο βάθος η μάχη με τον Λουτσάνο Νταρντέρι.

Το Μasters της Σαγκάης ξεκινά και είναι ένα μεγάλο ραντεβού για τους κορυφαίους τενίστες. Το παρών στη διοργάνωση θα δόσει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος φιλοδοξεί να πάει μακριά στο ταμπλό του ATP Masters 1000.

Στο πρώτο γύρο ο Έλληνας σπουδαίος τενίστας, Νο.43 στο κόσμο, ύστερα από κλήρωση που έγινε, καλείται να αντιμετωπίσει τον Βέλγο Κίμερς Κόπεανς. Θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξουν αντίπαλοι οι δύο τενίστες, με τον Τσιτσιπά να είναι το φαβορί. Ο Βέλγος είναι 32 ετών, βρίσκεται στο Νο.232 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ έχει φτάσει έως και Νο.97 στο κόσμο, χωρίς να έχει κερδίσει ποτέ κάποιο τίτλο στην ως τώρα πορεία του στο ATP Tour.

Ο Κόπεανς στα προκριματικά της διοργάνωσης, νίκησε αρχικά τον Μπασαβαρέντι με 7-6 (8), 6-3 και τον Σουίνι με 6-3, 6-2.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (8/10), με το νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει στον επόμενο γύρο τoν Λουτσάνο Νταρντέρι, Νο.18 στο world ranking.