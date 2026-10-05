O Στέφανος Τσιτσιπάς θα αρχίσει με παίκτη προερχόμενο την παρουσία του στο Masters της Σαγκάης, όπου έχει πιθανή διασταύρωση με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει τους αγώνες του στην Ασία και στο Masters της Σαγκάης και τη Δευτέρα (5/10) έμαθε την κλήρωσή του στο κυρίως ταμπλό, που ξεκινά την Τετάρτη (7/10).

Συγκεκριμένα ο Τσιτσιπάς στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει παίκτη από τα προκριματικά.

Εφόσον περάσει στο 2ο γύρο εκεί θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Λουτσάνο Νταρντέρι, ενώ στη φάση των «32» πιθανοί αντίπαλοι είναι ο Τέιλορ Φριτζ ή ο Ματέο Αρνάλντι.

Στον επόμενο γύρο υπάρχει πιθανή διασταύρωση με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ ή τον Τόμας Ετσεβερί και στα προημιτελικά με τον Κάρλος Αλκαράθ, που είναι Νο.2 στο ταμπλό.

Μετά την απουσία του Γιάνικ Σίνερ, στο πάνω μέρος του ταμπλό ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι το Νο.1, ο Μπεν Σέλτον Νο.3, ενώ δεσπόζει η συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Χούμπερτ Χούρκατζ ή τον Αυστραλό, Τζέιμς Ντάκγουορθ, ενώ στη συνέχεια υπάρχει πιθανή συνάντηση με τον Λορέντζο Μουζέτι.

Αποκλεισμός για τον Σακελλαρίδη στα προκριματικά

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης γνώρισε την ήττα από τον Τιμοφέι Σκατόφ από το Καζακστάν με 6-3, 6-2 στον 1ο γύρο των προκριματικών στο Masters της Σαγκάης.