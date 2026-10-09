Μάλαγα - Εσπανιόλ 1-1: Ισορροπία με buzzer-beater στο 90΄+3΄
«Εφτάψυχη» η Μάλαγα, ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα την Εσπανιόλ και με το τελικό 1-1 γλίτωσε τον βαθμό της ισοπαλίας. Οι Καταλανοί είχαν πάρει το προβάδισμα από το 13΄χάρη στο γκολ του Θαραγόθα, διατηρούσαν το προβάδισμα για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όμως στο τέλος έχυσαν την καρδάρα με το γάλα. Στο 90΄+3΄συγκεκριμένα ο Νίνο ισοφάρισε στο τελικό 1-1 και έβγαλε προσωρινά τους γηπεδούχους από την τελευταία θέση, στην οποία έπεσε πλέον η Βαλένθια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.