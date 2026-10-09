Η Μάλαγα κατάφερε να γλιτώσει τον βαθμό της ισοπαλίας στο 90΄+3΄απέναντι στην Εσπανιόλ, καθώς ισοφάρισε σε 1-1 και ξέφυγε προσωρινά από τον πάτο της La Liga.

«Εφτάψυχη» η Μάλαγα, ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα την Εσπανιόλ και με το τελικό 1-1 γλίτωσε τον βαθμό της ισοπαλίας. Οι Καταλανοί είχαν πάρει το προβάδισμα από το 13΄χάρη στο γκολ του Θαραγόθα, διατηρούσαν το προβάδισμα για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όμως στο τέλος έχυσαν την καρδάρα με το γάλα. Στο 90΄+3΄συγκεκριμένα ο Νίνο ισοφάρισε στο τελικό 1-1 και έβγαλε προσωρινά τους γηπεδούχους από την τελευταία θέση, στην οποία έπεσε πλέον η Βαλένθια.