NBA: Οι Σπερς «λύγισαν» τους Λέικερς του εξαιρετικού Ντόντσιτς - Νέα νίκη για τους Σίξερς με εξαιρετικό ΛεΜπρόν
Επιστροφή στην αγωνιστική δράση στο NBA, μία ημέρα μετά τη μέρα των ευχαριστιών στις ΗΠΑ. Το πρόγραμμα τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/11), είχε 11 αναμετρήσεις, εκ των οποίων η μία ήταν το διπλό των Μαϊάμι Χιτ του τρομερού Γιάννη Αντετοκούνμπο στην έδρα των πρωταθλητών Νικς.
Ματσάρα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, έγινε και στη Δυτική περιφέρεια του NBA. Οι Σπερς υποδέχθηκαν του Λέικερς και παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη, το Σαν Αντόνιο πήρε τη νίκη με 99-96. Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους οι Βίκτορ Γουεμπανιάμα (25 πόντοι, 18 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 2 λάθη) και Στεφόν Καστλ (26 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 6 λάθη).
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Τα θετικά αποτελέσματα συνέχισαν οι Σίξερς. Η Φιλαδέλφεια που έχει υψηλές βλέψεις φέτος, εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας. Αντιμετώπισε εκτός έδρα τους Πέισερς και δίχως να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα, πήρε άνετα το διπλό με 111-87. Εξαιρετικός για ένα ακόμη παιχνίδι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον «βασιλιά» να τελειώνει την αναμέτρηση με 21 πόντους (2/3 βολές, 5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 27 λεπτά.
Οι Χοκς επιβεβαίωσαν την τρομερή αγωνιστική τους κατάσταση, με ένα σπουδαίο διπλό. Η ομάδα του Κουίν Σνάιντερ, φιλοξενήθηκε στη Βοστώνη από τους Σέλτικς και πήρε τη νίκη με 87-86. Για την Ατλάντα ξεχώρισε ο Τζέιλεν Τζόνσον, ο οποίος είχε 24 πόντους, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 1 λάθος. Από πλευράς Σέλτικς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τέιτουμ με 20 πόντους, όμως αυτός που τράβηξε τα βλέμματα ήταν ο Κετά, με 22 ριμπάουντ.
Τα αποτελέσματα του NBA (28/11)
Νικς - Χιτ 105-108
Πέισερς - Σίξερς 87-111
Πίστονς - Μπακς 113-98
Ράπτορς - Νετς 124-100
Σέλτικς - Χοκς 86-87
Τίμπεργουλβς - Γκρίζλις 109-114
Σανς - Μάβερικς 109-113
Τζαζ - Νάγκετς 107-120
Κλίπερς - Πέλικανς 104-105
Μπλέιζερς - Γουόριορς 116-94
Σπερς - Λέικερς 99-96
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