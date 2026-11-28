Ζαρουρί: Ασίστ του Μαροκινού στον αποκλεισμό της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS
Η Κολόμπους Κρου έβαλε νωρίς... φρένο στην Ίντερ Μαϊάμι, η οποία αποκλείστηκε στα playoffs του MLS και δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον φετινό τίτλο στη διοργάνωση.
Ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του γνώρισαν την ήττα με 1-0, με τον Ανάς Ζαρουρί μάλιστα να βάζει το δικό του λιθαράκι ώστε να διαμορφωθεί αυτό το αποτέλεσμα.
Ο Μαροκινός εξτρέμ, που ανήκει στον Παναθηναϊκό, στις καθυστερήσεις του αγώνα (90+3') έβγαλε τη σέντρα στον Ροντρίγκες, με τον δεύτερο να ευστοχεί χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του και στέλνοντας... σπίτι της την Ίντερ Μαϊάμι.
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SANTIAGO RODRIGUEZ WINS IT IN THE 92ND MINUTE! 🚨 @ColumbusCrew upsets the defending champs Inter Miami and advances in the Audi MLS Cup Playoffs! https://t.co/eh7dXZv8o7— Major League Soccer (@MLS) November 28, 2026
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