Ο Ανάς Ζαρουρί μοίρασε την ασίστ για το γκολ που χάρισε τη νίκη στην Κολόμπους Κρου απέναντι στην Ίντερ Μαϊάμι.

Η Κολόμπους Κρου έβαλε νωρίς... φρένο στην Ίντερ Μαϊάμι, η οποία αποκλείστηκε στα playoffs του MLS και δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον φετινό τίτλο στη διοργάνωση.

Ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του γνώρισαν την ήττα με 1-0, με τον Ανάς Ζαρουρί μάλιστα να βάζει το δικό του λιθαράκι ώστε να διαμορφωθεί αυτό το αποτέλεσμα.

Ο Μαροκινός εξτρέμ, που ανήκει στον Παναθηναϊκό, στις καθυστερήσεις του αγώνα (90+3') έβγαλε τη σέντρα στον Ροντρίγκες, με τον δεύτερο να ευστοχεί χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του και στέλνοντας... σπίτι της την Ίντερ Μαϊάμι.

Δείτε το γκολ