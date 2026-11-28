Ο Λορέντσο Πιρόλα έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό όνομα ως βασικός στόπερ του Ολυμπιακού και ήδη στην Ιταλία φουντώνουν οι φήμες για τον επαναπατρισμό του.

Στο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, ο Λορέντσο Πιρόλα έχει κάνει εξαιρετική εμφάνιση. Πέρα από το γκολ που προήλθε από δική του κεφαλιά (και χρεώθηκε αυτογκόλ στον Μενιάν), έχει μία σωτήρια επέμβαση πάνω στη γραμμή ενώ έχει δείξει εξαιρετικό πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ιταλός στόπερ έχει φτιάξει ένα πολύ καλό όνομα στους Πειραιώτες και ο επαναπατρισμός του δεν φαίνεται πως είναι μακριά καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, ο ίδιος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ιταλικών ομάδων.

Ανάμεσα σε αυτές είναι η Ρόμα και η Νάπολι που παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Πιρόλα και μάλιστα, έχουν κάνει ήδη διερευνητικές επαφές με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του ενώ ο ατζέντης του, Μπέπε Ρίσο κινεί τις διαδικασίες.