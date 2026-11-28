Ολυμπιακός: Η Ρόμα και η Νάπολι παρακολουθούν τον Πιρόλα λένε οι Ιταλοί
Στο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, ο Λορέντσο Πιρόλα έχει κάνει εξαιρετική εμφάνιση. Πέρα από το γκολ που προήλθε από δική του κεφαλιά (και χρεώθηκε αυτογκόλ στον Μενιάν), έχει μία σωτήρια επέμβαση πάνω στη γραμμή ενώ έχει δείξει εξαιρετικό πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο.
Ο Ιταλός στόπερ έχει φτιάξει ένα πολύ καλό όνομα στους Πειραιώτες και ο επαναπατρισμός του δεν φαίνεται πως είναι μακριά καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, ο ίδιος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ιταλικών ομάδων.
Ανάμεσα σε αυτές είναι η Ρόμα και η Νάπολι που παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Πιρόλα και μάλιστα, έχουν κάνει ήδη διερευνητικές επαφές με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του ενώ ο ατζέντης του, Μπέπε Ρίσο κινεί τις διαδικασίες.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
🚨 Excl. - #Lazio and #ASRoma are monitoring and have already asked info for #OlympiacosFC’s centre-back Lorenzo #Pirola, who would like to return to Italy. His agent Beppe Riso is at work…#transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.