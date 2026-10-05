Ο Τζόκοβιτς στον τελικό στο Πεκίνο, νικώντας τον Μεντβέντεφ που τραυμάτισε θεατή με το μπαλάκι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε την πρόκριση στον τελικό στο China Open, απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ σε ένα ημιτελικό που τελείωσε στο 5-3 του 2ου σετ, όταν Ρώσος πέταξε το μπαλάκι στην κερκίδα, τραυμάτισε θεατή στο πρόσωπο κι αποβλήθηκε.

Σε ένα ημιτελικό ροντέο, εξ αιτίας της συμπεριφοράς του Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 7-5, 5-3 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του China Open στο Πεκίνο, εκεί το μεσημέρι της Τρίτης (6/10, 14:00) με αντίπαλο τον Αλεξ ντε Μινόρ θα επιχειρήσει να φθάσει στον 7ο τίτλο του στο τουρνουά, σε ισάριθμες συμμετοχές.

Κι ενώ θα έπρεπε τα φώτα να είναι στραμμένα πάνω στον 39χρονο Σέρβο, την παράσταση έκλεψε με τα καμώματά του ο 30χρονος Ρώσος.

Αποκορύφωμα η αψυχολόγητη ενέργειά του να πετάξει το μπαλάκι στην κερκίδα, έπειτα από χαμένο πόντο στο 10o game του 2ου σετ κι ενώ ο Τζόκοβιτς επικρατούσε με 7-5, 5-3 και σέρβιρε για την πρόκριση. Αποτέλεσμα ήταν ο άτυχος θεατής να τραυματιστεί και ο αγώνας να ολοκληρωθεί με disqualified σε βάρος του Ρώσου.

DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 ​NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. https://t.co/pdkl3nTF3d October 5, 2026

O Tζόκοβιτς «έσβησε» τρία breaks στο εναρκτήριο game, πριν προηγηθεί με 1-0. Βρέθηκε σε δύσκολη θέση και στο 5o game, αρχικά απάντησε στο 15-40, έσωσε και 3o break point, όμως μετά την 5η ισοπαλία ο Μεντβέντεφ έφθασε στο 7ο συνολικά break και με winner το κατέκτησε, προσπερνώντας με 3-2.

Όμως ο Σέρβος το πήρε άμεσα πίσω, καθώς στην 3η δική του ευκαιρία έκανε το 3-3 και με love game πήρε ξανά την πρωτοπορία με 4-3.

Στο 9ο game έσωσε ν0έο break του Μεντβέντεφ, για το 5-4. Η λανθασμένη επιλογή για drop shot από τον Μεντέβντεφ έδωσε set point στον Τζόκοβιτς (30-40), όμως ο Ρώσος βγάζοντας τα πρώτα σερβίς, έκανε εύκολα το 5-5.

Ο Τζόκοβιτς κατακτώντας το 11ο game εξασφάλισε στο ελάχιστο το tie break, όμως δεν χρειάστηκε, προηγήθηκε 0-40 στο 12ο game και στο 2ο set point o Mεντβέντεφ έστειλε την μπάλα σε ελεύθερο backhand στο φιλέ, με τον Tζόκοβιτς να κατακτά το σετ με 7-5, έπειτα από μια ώρα και 19 λεπτά!

Ο Μεντβέντεφ κοροϊδεύει τον Τζόκοβιτς, μιμούμενο πως πονά

O Mεντβέντεφ σώζοντας break point ισοφάρισε σε 1-1 στο 2ο σετ, για να ακολουθήσει ένα απίθανο 3ο game, με τον Μεντβέντεφ μετά το 0-40 να χάνει έξι συνολικά break point(!), το 4ο έμοιαζε σαν χαμένο γκολ σε άδεια εστία, τον Τζόκοβιτς να αντέχει, κάνοντας το 2-1 και τον Ρώσο σε εκείνο το σημείο να έχει 1/14 break point (7%).

Ηταν το σημείο του αγώνα που έπειτα από μια ισοπαλία η κάμερα έπιασε τον Μεντβέντεφ να κάνει πως πονά.

Medvedev imitando a Djokovic y sus continuas quejas al sentirse fatigado 😅 Daniil siendo Daniil. — José Morón (@jmgmoron) October 5, 2026

O χορός των χαμένων break point συνεχίστηκε από τον Μεντβέντεφ (1/16-6%), με τον Τζόκοβιτς να διατηρεί το προβάδισμα 3-2, με τη συμπλήρωση δύο ωρών στο παιχνίδι.

Και όχι μόνο αυτό, ο Τζόκοβιτς μετά το 34ο αβίαστο λάθος από τον Μεντβέντεφ, έφθασε στο 3ο δικό του break, ξεφεύγοντας με 4-2.

Το ιατρικό τάιμ άουτ του Μεντβέντεφ, που θεωρήθηκε ψεύτικο

Ακολούθησε το τρίλεπτο ιατρικό τάιμ άουτ από τον Μεντβέντεφ, για να δεχθεί περιποίηση στον δεξιό ώμο, εν μέσω αποδοκιμασιών από το κοινό, καθώς πίστεψε ότι ο Ρώσος το ζήτησε περισσότερο για να κόψει τον ρυθμό του Τζόκοβιτς.

Με την επιστροφή στον αγώνα, ο Μεντβέντεφ, φθάνοντας στο 1/17 break point, τελικά έφθασε στο ζητούμενο, «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του στη 18η ευκαιρία, μειώνοντας σε 4-3, αλλά και πάλι δεν είχε συνέχεια.

After mocking Djokovic now Medvedev is the one taking a fake MTO Shameless https://t.co/Db2FrYKNYY https://t.co/F1nP2zFhsg — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 5, 2026

Ο Τζόκοβιτς είπε «ευχαριστώ» στα αβίαστα λάθη του Ρώσου και με νέο break έκανε το 5-3 και σέρβιρε για την πρόκριση.

Ετσι φθάσαμε στο 15-15 του 9ου game, όταν ο Μεντβέντεφ εκνευρισμένος για τον χαμένο πόντο πέταξε την μπάλα στην εξέδρα, χτυπώντας θεατή στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του τελικού.