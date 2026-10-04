Τζόκοβιτς: «Αυτή θα πρέπει να είναι από τις πιο ηλίθιες αλλαγές κανονισμών»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με ανατροπή στο σκορ νίκησε και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, συνεχίζοντας την πορεία του στα ημιτελικά στο China Open του Πεκίνου, όπου πλέον μετρά 32 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.
Όμως στη διάρκεια του αγώνα μια απόφαση του διαιτητή, προκάλεσε την απορία και την οργή του 39χρονου Σέρβου. Συγκεκριμένα στο 1ο game του 2ou game ο Ζβέρεφ μετά την επιστροφή του Τζόκοβιτς στο σερβίς του, είχε ένα χαμένο forehand.
Aρχικά ο πόντος πήγε στον Τζόκοβιτς, όμως ο Γερμανός παραπονέθηκε πως τη στιγμή του σερβίς η οθόνη LED στο απέναντι μέρος του κορτ άλλαξε εικόνα κι αυτό τον αποπροσανατόλισε! Ο διαιτητής δέχθηκε την ένστασή του, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Τζόκοβιτς.
Novak Djokovic was absolutely right. Here's the full play: Alexander Zverev served, the German missed his forehand, and only then did he complain that the LED screen changed images during his serve. Incredibly, the chair umpire ordered the point to be replayed after it had already been lost. https://t.co/AX93jJVvjb— SK (@Djoko_UTD) October 4, 2026
Ο παίκτες πλησίασαν τον διαιτητή κι ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος.
- Τζόκοβιτς: «Σέρβιρε, επέστρεψα, έπαιξε ένα άλλο ένα χτύπημα και μόνο τότε το αμφισβητεί. Είναι σωστό αυτό; Αν τον ενοχλούσε η οθόνη, Αν τον ενοχλούσε η οθόνη, θα έπρεπε να σταματήσει αμέσως μετά το σέρβις, όχι να συνεχίσει. Έχασες το forehand και μόνο τότε παραπονέθηκες».
- Ζβέρεφ: ««Δεν ήξερα αν μπορούσα να το αμφισβητήσω, γι' αυτό ήρθα και ρώτησα τον διαιτητή».
- Τζόκοβιτς: «Αυτό πρέπει να είναι μία από τις πιο ηλίθιες αλλαγές κανόνων που έχω ακούσει ποτέ. Δεν έχει κανένα νόημα. Αν κάτι ενοχλεί έναν παίκτη, σταματά εκείνη τη στιγμή. Αλλιώς, θα μπορούσαμε να κάνουμε 30 χτυπήματα, να χάσουμε το πόντο και να πούμε: "Εντάξει, τώρα θα αμφισβητήσω"».
🚨 GRAN POLÉMICA EN EL PARTIDO ENTRE DJOKOVIC Y ZVEREV. Zverev sacó, Djokovic devolvió, el peloteo continuó y Sascha terminó fallando una derecha. Recién tras errar el tiro, el alemán frenó el juego y alegó que la pantalla LED lateral había cambiado de imagen durante el saque, desconcentrándolo. El juez de silla le dio la razón y ordenó repetir el punto por considerar molestia ("hindrance"), desatando la furia inmediata de Nole: — Djokovic: "Él sacó, yo jugué un tiro, él jugó otro y recién ahí desafía. ¿Eso está bien? Si le molestó la pantalla, debió frenar después del saque, no continuar. Fallaste la derecha y recién ahí te quejaste". — Zverev: "No sabía si podía pedir revisión por eso, por eso vine y le pregunté al umpire". — Djokovic: "Debe ser uno de los cambios de reglas más estúpidos que escuché en mi vida. No tiene ningún sentido. Si un jugador sufre una molestia, frena de inmediato. Si no, podríamos jugar un peloteo de 30 tiros, perder el punto y decir: 'Bueno, ahora voy a desafiar'". https://t.co/KefvhCOuwd— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 4, 2026
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