Τζόκοβιτς: «Αυτή θα πρέπει να είναι από τις πιο ηλίθιες αλλαγές κανονισμών»

Η απόφαση του διαιτητή να επαναληφθεί πόντος έφερε την αντίδραση του Νόβακ Τζόκοβιτς στον προημιτελικό με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο ATP 500 του Πεκίνου.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με ανατροπή στο σκορ νίκησε και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, συνεχίζοντας την πορεία του στα ημιτελικά στο China Open του Πεκίνου, όπου πλέον μετρά 32 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Όμως στη διάρκεια του αγώνα μια απόφαση του διαιτητή, προκάλεσε την απορία και την οργή του 39χρονου Σέρβου. Συγκεκριμένα στο 1ο game του 2ou game ο Ζβέρεφ μετά την επιστροφή του Τζόκοβιτς στο σερβίς του, είχε ένα χαμένο forehand.

Aρχικά ο πόντος πήγε στον Τζόκοβιτς, όμως ο Γερμανός παραπονέθηκε πως τη στιγμή του σερβίς η οθόνη LED στο απέναντι μέρος του κορτ άλλαξε εικόνα κι αυτό τον αποπροσανατόλισε! Ο διαιτητής δέχθηκε την ένστασή του, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Τζόκοβιτς.

Novak Djokovic was absolutely right. Here's the full play: Alexander Zverev served, the German missed his forehand, and only then did he complain that the LED screen changed images during his serve. Incredibly, the chair umpire ordered the point to be replayed after it had already been lost. https://t.co/AX93jJVvjb October 4, 2026

Ο παίκτες πλησίασαν τον διαιτητή κι ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος.

Τζόκοβιτς: «Σέρβιρε, επέστρεψα, έπαιξε ένα άλλο ένα χτύπημα και μόνο τότε το αμφισβητεί. Είναι σωστό αυτό; Αν τον ενοχλούσε η οθόνη, Αν τον ενοχλούσε η οθόνη, θα έπρεπε να σταματήσει αμέσως μετά το σέρβις, όχι να συνεχίσει. Έχασες το forehand και μόνο τότε παραπονέθηκες».

«Σέρβιρε, επέστρεψα, έπαιξε ένα άλλο ένα χτύπημα και μόνο τότε το αμφισβητεί. Είναι σωστό αυτό; Αν τον ενοχλούσε η οθόνη, Αν τον ενοχλούσε η οθόνη, θα έπρεπε να σταματήσει αμέσως μετά το σέρβις, όχι να συνεχίσει. Έχασες το forehand και μόνο τότε παραπονέθηκες». Ζβέρεφ: ««Δεν ήξερα αν μπορούσα να το αμφισβητήσω, γι' αυτό ήρθα και ρώτησα τον διαιτητή».

««Δεν ήξερα αν μπορούσα να το αμφισβητήσω, γι' αυτό ήρθα και ρώτησα τον διαιτητή». Τζόκοβιτς: «Αυτό πρέπει να είναι μία από τις πιο ηλίθιες αλλαγές κανόνων που έχω ακούσει ποτέ. Δεν έχει κανένα νόημα. Αν κάτι ενοχλεί έναν παίκτη, σταματά εκείνη τη στιγμή. Αλλιώς, θα μπορούσαμε να κάνουμε 30 χτυπήματα, να χάσουμε το πόντο και να πούμε: "Εντάξει, τώρα θα αμφισβητήσω"».