Τα σχέδια για την ανέργεση του νέου γήπεδου της Μίλαν και της Ίντερ ενισχύονται σημαντικά, καθώς οι εφέσεις από την νομαρχία του Σαν Σίρο απορρίφθηκαν από το δικαστήριο του Μιλάνου.

Το Περιφερειακό Διοικητικό Δικαστήριο του Μιλάνου (TAR) απέρριψε όλες τις εφέσεις που άσκησε η νομαρχία του Σαν Σίρο κατά της πώλησης της περιοχής του ομώνυμου γηπέδου στη Μίλαν και την Ίντερ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τα σχέδια των δύο συλλόγων να κατασκευάσουν ένα νέο στάδιο.

Όπως ανέφερε η ιταλική «Ansa», η Ομοσπονδία Τραπεζών του Μιλάνου απέρριψε πέντε εφέσεις που υπέβαλαν ομοσπονδίες και ιδιώτες, οι οποίες αμφισβητούσαν την απόκτηση της περιοχής του Σαν Σίρο από τους δύο συμπολίτες.

Θυμίζουμε πως η Μίλαν και η Ίντερ επιβεβαίωσαν την εξαγορά του «Stadio Meazza» και των γύρω περιοχών τον Νοέμβριο του 2025, ξεκινώντας ουσιαστικά την αντίστροφη μέτρηση για την ανέργεση του νέου τους σταδίου στον ίδιο χώρο.

Είχαν εκφραστεί ανησυχίες ότι οι εφέσεις θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή ακόμα και να σταματήσουν το έργο, αλλά η απόφαση της Τρίτης (06/10) σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατασκευή του νέου Σαν Σίρο.

Η ίδια πηγή αποκάλυψε πριν από λίγες εβδομάδες ότι «Ροσονέρι» και «Νερατζούρι» σκοπεύουν να αποκαλύψουν μια απεικόνιση του νέου γηπέδου τους μέσα στον επόμενο μήνα, με τις εργασίες κατασκευής να αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο καλοκαίρι.

🚨🏟️ €2.15 BILLION new SAN SIRO project GETS MAJOR GREEN LIGHT. The Milan court has rejected ALL appeals against the sale of San Siro and the surrounding area to AC Milan and Inter. The clubs can now move forward with the new 71,500-seat stadium project and the planned demolition/redevelopment of the current Meazza once the new ground is ready. A major legal obstacle has now been cleared. [ @ANSA_it ] — Milan Wire (@MilanWireX) October 6, 2026

Οι δύο ομάδες με έδρα το Μιλάνο ελπίζουν να ολοκληρώσουν την κατασκευή του νέου τους γηπέδου μέχρι το 2031, ώστε αυτό να μπορέσει να φιλοξενήσει αγώνες του Euro 2032, το οποίο η Ιταλία αναμένεται να συνδιοργανώσει μαζί με την Τουρκία.

Για την ιστορία, η τωρινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το «Meazza», δεν ήταν η κατάλληλη για να περάσει τους ελέγχους της UEFA για το τουρνουά και έτσι το νέο στάδιο παραμένει η μόνη λύση για να διοργανώσει το Μιλάνο αγώνες για την διοργάνωση του 2032.