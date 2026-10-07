AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2026: Ο Άγιος Νικόλαος στο επίκεντρο του διεθνούς SUP

Paddle Europe SUP Championships και SUP World Cup έφεραν στην Κρήτη περισσότερους από 250 αθλητές από 20+ χώρες, πέντε ημέρες αγωνιστικής δράσης και ισχυρή ελληνική παρουσία

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και Κυματολίσθησης με Σανίδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), τον Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου (ΝΑΣΑΝ), τις ομοσπονδιες Paddle Europe και Paddle Worldwide, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2026 ολοκληρώθηκε έπειτα από μία εβδομάδα υψηλού επιπέδου διεθνούς αγωνιστικής δράσης, φέρνοντας στον Άγιο Νικόλαο περισσότερους από 250 αθλητές από 20+ χώρες και, για πρώτη φορά, δύο μεγάλες διοργανώσεις μέσα στην ίδια αγωνιστική εβδομάδα: το Paddle Europe SUP Championships και το SUP World Cup της Paddle Worldwide.

Από τις 18 έως τις 23 Σεπτεμβρίου, με πέντε αγωνιστικές ημέρες σε Sprint 100m, Technical 1000m και Long Distance, ο Άγιος Νικόλαος βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς Stand Up Paddling. Ευρωπαϊκοί τίτλοι, βαθμοί World Cup, ισχυρές διεθνείς συμμετοχές, σημαντικές ελληνικές διακρίσεις και αγώνες που κρίθηκαν μέχρι τα τελευταία μέτρα συνέθεσαν μία εβδομάδα με έντονο αγωνιστικό χαρακτήρα.

Η εβδομάδα άνοιξε με την Τελετή Έναρξης και την Παρέλαση των Χωρών του Paddle Europe SUP Championships, που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά, δίνοντας τον χαρακτήρα μιας μεγάλης διεθνούς αθλητικής γιορτής.

Η δράση απλώθηκε σε διαφορετικά σημεία του Δήμου Αγίου Νικολάου, από την Πλαζ ΕΟΤ και την Πλάκα με φόντο τη Σπιναλόγκα, μέχρι τη Λίμνη Βουλισμένη και, για πρώτη φορά φέτος, τη Μίλατο, συνδέοντας το διεθνές αγωνιστικό θέαμα με το ιδιαίτερο φυσικό και παραθαλάσσιο τοπίο της περιοχής.

Με 21 επίσημους ευρωπαϊκούς τίτλους, συνολικά έπαθλα 12.000 ευρώ, μεγάλη συμμετοχή στις κατηγορίες Junior και U14 και έντονη ελληνική παρουσία στα βάθρα, η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στην ιστορία ενός θεσμού που ξεκίνησε ως τοπικός αγώνας το 2015 και έχει εξελιχθεί σε διεθνές αθλητικό γεγονός.