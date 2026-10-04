Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε επί του Αλεξάντερ 2-1 σετ, πέρασε στα ημιτελικά του China Open, όπου παραμένει αήττητος στα 32 πλέον παιχνίδια που έχει παίξει σε αυτό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει αντίπαλο στο Πεκίνο, ο 39χρονος Σέρβος παρότι έχασε το 1ο σετ από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, πέτυχε την ανατροπή και με 4-6, 6-4, 6-4 προκρίθηκε στα ημιτελικά στο ATP 500 της κινεζικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, ο Τζόκοβιτς διεύρυνε στο 32-0 το νικηφόρο σερί στο τουρνουά, που έχει κατακτήσει και τις έξι φορές στο παρελθόν (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015).

Mε τη 10η νίκη του στα 15 παιχνίδια που έχει δώσει με τον Ζβέρεφ, παραμένει σε τροχιά διεκδίκησης του 102ου τίτλου της καριέρας του και πρώτου μετά τον τελευταίο, τον περασμένο Νοέμβριο στο 250άρι της Αθήνας.

Ο Ζβέρεφ άρχισε με break τον αγώνα και σώζοντας δύο break point στο 10ο game, κατέκτησε το 1ο σετ με 6-4. Ο Τζόκοβιτς ό,τι δεν πέτυχε στο 10ο game του 1ου σετ, το πέτυχε στο 10ο game του 2ου σετ, διατηρώντας σταθερά προβάδισμα ενός game, έφθασε στο 5-4 και με το πρώτο δικό του break το κατέκτησε με 6-4.

Αποφεύγοντας break στο 3ο game του 3ου σετ, ο Τζόκοβιτς έκανε το 2-1, με διαδοχικά love game πέτυχε το 4-3, 5-4 και με νέο break έκλεισε το σετ με 6-4 και μαζί την πρόκριση, έπειτα από προσπάθεια δύο ωρών και 34 λεπτών.

Κόντρα στον Μεντβέντεφ στα ημιτελικά

O αντίπαλός του στα ημιτελικά θα είναι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος νίκησε τον Φρανσίσκο Σερούντολο με 7-6(4), 6-3 κι έφθασε στην 7η διαδοχική του νίκη, καθώς προέρχεται από τον τίτλο στο 250άρι στη Χανγκζού.

Η μεταξύ τους προϊστορία λέει Τζόκοβιτς (10-5). Το άλλο ημιτελικό ζευγάρι συνθέτουν ο Άλεξ ντε Μινόρ με τον Χούμπερτ Χουρκάτς.