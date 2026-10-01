Ο Αλκαράθ νίκησε με 2-1 τον Μίκελσεν και προκρίθηκε στους «16» του ATP 500 στο Τόκιο. Φινάλε για Νισικόρι, που έδωσε τον τελευταίο του αγώνα, όπου ηττήθηκε με 2-0 από τον Τιάφο.

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε του Άλεξ Μίκελσεν με 7-6(1), 4-6, 6-1 για τον πρώτο γύρο του ATP 500 του Τόκιο, παίρνοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Ο Κέι Νισικόρι έβαλε τέλος στη καριέρα του σε ηλικία 36 ετών, δίνοντας την τελευταία του αναμέτρηση απέναντι στον Τιάφο, γνωρίζοντας την ήττα με 6-4, 6-4. Πρόωροι αποκλεισμοί στο Τόκιο για Κάσπερ Ρουντ και Τέιλορ Φριτζ.

Ο εκπληκτικός στο 3ο σετ Αλκαράθ στους «16» του Όπεν της Ιαπωνίας

Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε με 2-1 σετ τον Άλεξ Μίκελσεν και πήρε την πρόκριση στον γύρο των «16» του ATP 500 του Τόκιο.

Στο πρώτο σετ, οι δύο τενίστες διατήρησαν το service τους μέχρι το 2-3 σκορ στα games υπέρ του Μίκελσεν. Ο καταγόμενος από τις ΗΠΑ τενίστας έκανε break στον Αλκαράθ και ο Ισπανός απάντησε αμέσως με τον ίδιο τρόπο φτάνοντας το σκορ στο 3-4. Έπειτα κράτησαν το service τους μέχρι το 5-5, όπου ο Αλκαράθ έκανε break παίρνοντας προβάδισμα με 6-5. Το Νο. 34 του world ranking, απάντησε με break στέλνοντας το σετ στο tie-break. Εκεί, ο Αλκαράθ επιβλήθηκε εύκολα με 7-1 και πήρε το σετ με 7-6.

Στο δεύτερο σετ, που σε 10 games έγιναν πέντε breaks και πολλές εναλλαγές στο σκορ, ο Μίκελσεν, στην πρώτη του αναμέτρηση απέναντι στο Νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης, έδειξε τις δυνατότητές του παίρνοντάς το με 6-4 και ισοφαρίζοντας σε 1-1 στα σετ.

Στο τελευταίο σετ, ο Αλκαράθ πάτησε το γκάζι και έδειξε την κλάση του. Πήρε το σετ με 6-1 μέσα σε μόλις 27 λεπτά, κάνοντας δύο break. Ο Ισπανός πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο, επιβεβαιώνοντας με την εμφάνιση του τον τίτλο του φαβορί.

Getting back up to speed ⚡



Carlos Alcaraz overcomes an in form Alex Michelsen 7-6 4-6 6-1 as he continues his comeback from injury #japanopentennis pic.twitter.com/AVVRt9bHjS October 1, 2026

Τίτλοι τέλους στη καριέρα του Κέι Νισικόρι

Ο κορυφαίος Ασιάτης τενίστας έκλεισε την καριέρα του στο ATP 500 της πρωτεύουσα της χώρας του. Ο Νισικόρι, την Πέμπτη (1/10) έδωσε τον τελευταίο αγώνα στην πολυετή καριέρα του, αφού ηττήθηκε με 6-4, 6-4 από τον Φράνσις Τιάφο στον πρώτο γύρο του Japan Open.

Ήταν ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική η συμμετοχή του στη διοργάνωση του Τόκιο, αφού ο ίδιος ηθέλε να βάλει τέλος στην καριέρα του μπροστά στο κοινό της χώρας του και σε ένα τουρνουά που έχει κατακτήσει δύο φορές (2012 και 2014).

Το αποτέλεσμα του αγώνα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, αφού ο Ιάπωνας αποθεώθηκε από τον κόσμο και αποχαιρέτησε τα court μετά από παρουσία σχεδόν δύο δεκαετιών.

Ο Κέι Νισικόρι ήταν ο πρώτος Ιάπωνας που μπήκε στο Τοp 10 της ATP, φτάνοντας έως το Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά και ο πρώτος Ασιάτης που πήγε σε τελικό Grand Slam (US Open, 2014).

O σπυδαίος Ιάπωνας τενίστας, κατέκτησε στη καριέρα του 12 ATP τίτλους ενώ ξεχωριστή θέση στη τροπαιοθήκη του έχει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, νικώντας μάλιστα στον μικρό τελικό τον Ράφαελ Ναδάλ.

The final point of Kei Nishikori's career 🙌



Frances Tiafoe advances thanks to a 6-4 6-4 victory over Kei Nishikori who finishes his playing career #japanopentennis pic.twitter.com/b8DmcYMMzM October 1, 2026

Πρόωροι αποκλεισμοί στο Τόκιο για Ρουντ και Φριτζ

Ο Κάσπερ Ρουντ, Νο.6 στη κατάταξη αυτού του τουρνουά, ηττήθηκε με 7-6(3), 6-3 από τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, Νο.19 στο world ranking. Αποχώρησε νωρίς από τη διοργάνωση που στόχευε να κάνει μία καλή πορεία για να επιστρέψει κοντά στο Top 10 της ATP.

Ίδια μοίρα είχε και ο Τέιλορ Φριτζ που γνώρισε ήττα-σοκ από τον Ζάουμε Μουνάρ, Νο.64 στη παγκόσμια κατάταξη. Ο Ανερικανός, Νο.12 στο κόσμο, πήρε το πρώτο σετ με 7-6(7), αλλά μετά φάνηκε να υποτιμά τις ικανότητες του Ισπανού και έχασε τα επόμενα δύο σετ με 6-4, 6-3 φεύγοντας πρόωρα από τη διοργάνωση.