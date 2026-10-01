Ο Γιάννης Ταουσιάνης έκανε γνωστή την ενδεκάδα που θα παραταχθεί στη Λιβαδειά κόντρα στη Λετονία.

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Λετονία στη Λιβαδειά στις 18:00 (Live από το Gazzetta), στο προτελευταίο εντός συνόρων ματς για τα προκριματικά του EURO U21. Με τη Γαλανόλευκη να θέλει τη νίκη οπωσδήποτε.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης ανακοίνωσε την ενδεκάδα που θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε στην Τιφλίδα κόντρα στη Γεωργία (3-0). Θυμίζουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στον όμιλό της. Η μάχη πλέον μεταφέρεται στη βαθμολογία των δεύτερων, όπου μόνο η καλύτερη ομάδα παίρνει απευθείας το εισιτήριο για την τελική φάση.

Αναλυτικά οι επιλογές του Έλληνα τεχνικού: Μοναστηρλής, Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Μπακούλας, Γκούμας, Πνευμονίδης, Παπακανέλλος, Μύθου.