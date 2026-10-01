Εθνική Ελπίδων: Με Αλεξίου, Πνευμονίδη, Παπακανέλλο και Μύθου η ενδεκάδα
Η Ελλάδα υποδέχεται τη Λετονία στη Λιβαδειά στις 18:00 (Live από το Gazzetta), στο προτελευταίο εντός συνόρων ματς για τα προκριματικά του EURO U21. Με τη Γαλανόλευκη να θέλει τη νίκη οπωσδήποτε.
Ο Γιάννης Ταουσιάνης ανακοίνωσε την ενδεκάδα που θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε στην Τιφλίδα κόντρα στη Γεωργία (3-0). Θυμίζουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στον όμιλό της. Η μάχη πλέον μεταφέρεται στη βαθμολογία των δεύτερων, όπου μόνο η καλύτερη ομάδα παίρνει απευθείας το εισιτήριο για την τελική φάση.
Αναλυτικά οι επιλογές του Έλληνα τεχνικού: Μοναστηρλής, Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Μπακούλας, Γκούμας, Πνευμονίδης, Παπακανέλλος, Μύθου.
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