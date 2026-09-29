Ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Ετσεβερί το πρωί της Τετάρτης (30/9) στο Τόκιο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε αντίπαλο και πότε αρχίζει την παρουσία του στο κυρίως ταμπλό στο 500άρι τουρνουά του Τόκιο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγες ώρες μετά την νίκη του επί του Ρίνκι Χιτζικάτα με 2-0 σετ για τον 2ο γύρο των προκριματικών στο 500άρι τουρνουά του Τόκιο, έμαθε και την κλήρωσή του στο κυρίως ταμπλό.

Ο 28χρονος Έλληνας παίκτης, No.44, στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αργεντινό, Τόμας Ετσεβερί (Νο.30). O αγώνας ορίστηκε να γίνει την Τετάρτη (30/9), θα είναι ο δεύτερος στο πρόγραμμα στο «Kinoshita Group Show Cort» κι αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, ώρα Ελλάδος.

Ο Τσιτσιπάς μετρά δύο νίκες με αντίπαλο τον 27χρονο Ετσεβερί, αρχικά το 2024 στο Masters του Μόντε Κάρλο με 6-1, 6-0 κι έπειτα πέρυσι στον 1ο γύρο του Roland Garros με 7-5, 6-3, 6-4.

Εφόσον ο Τσιτσιπάς αποκλείσει τον Ετσεβερί στη φάση των «16» θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Μονεγάσκο, Βαλεντίν Βασερό (Νο.18) και τον Βέλγο, Αλεκσάντερ Μπλοξ (Νο.27), αυτό το παιχνίδι θα ανοίξει το πρόγραμμα της Τετάρτης στο κεντρικό κορτ και θα αρχίσει στις 05:00, ώρα Ελλάδος

Στα προημιτελικά πιθανοί αντίπαλοι είναι ο Φράνσις Τιάφο (Νο.2 στο ταμπλό), ο Αμερικανός θα αρχίσει με αντίπαλο τον 36χρονο Κέι Νισικόρι, που πήρε wild card κι έπειτα διασταυρώνει με έναν από τους Γάλλους, Λούκα Βαν Άσε ή τον Άρτουρ Φις, που επίσης χρειάστηκε να παίξει προκριματικά στο Τόκιο.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό και Νο.1 σε αυτό είναι ο κάτοχος του του τίτλου, Κάρλος Αλκαράθ, που αρχίζει την προσπάθειά του απέναντι στον Άλεξ Μίκελσεν, ξεχωρίζει η επιστροφή στη δράση του Χόλγκερ Ρούνε μετά την πολύμηνη απουσία του, αποτέλεσμα της οποίας είναι η υποχώρηση στο Νο.188.

Yπάρχουν επίσης οι συμμετοχές του Τόμι Πολ, του Λορέντζο Μουζέτι και του Τέιλορ Φριτζ, που αρχίζει τη δική του παρουσία του με αντίπαλο τον Χάιμε Μουνάρ.