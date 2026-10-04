Ελλάδα - Γερμανία: Τεράστια φάση του Μασούρα με κεφαλιά
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Πριν καν συμπληρωθεί το 2ο λεπτό στο Ελλάδα - Γερμανία ο έμπειρος μεσοεπιθετικός είχε τεράστια χαμένη ευκαιρία.
Ο Γιώργος Μασούρας έχασε πολύ μεγάλη φάση για γκολ. Έπειτα από σέντρα του Τσιμίκα πήρε την κεφαλιά βλέποντας τον γκολκίπερ των Γερμανών να βγάζει με δυσκολία την προσπάθειά του λίγο μετά την συμπλήρωση του πρώτου λεπτού στο Ελλάδα - Γερμανία.
@Photo credits: ALPHA
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