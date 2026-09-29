Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας και τον Ρίνκι Χιτζικάτα με 2-0 σετ πέρασε στο κυρίως ταμπλό στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις των προκριματικών στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο και απλά περιμένει να μάθει τη θέση που θα πάρει στο κυρίως ταμπλό.

Μετά τη νίκη επί του Γιοσιχίτο Νισιόκα στον 1ο γύρο, επικράτησε και του Ρίνκι Χιτζικάτα με 6-4, 6-3 στον 2ο προκριματικό γύρο, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στο κυρίως ταμπλό του Japan Open.

Ο Έλληνας παίκτης περιμένει να μάθει να μάθει τον αντίπαλό του στον 1ο γύρο της hard court διοργάνωσης, ανάμεσα στους Τέιλορ Φριτζ, Ράφα Χόδαρ, Τόμας Ετσεβέρι καιΛούκα Βαν Άσε.

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε μόλις μία ώρα και επτά λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Χιτζικάτα, δεν απειλήθηκε καθόλου και εκμεταλλεύτηκε στο 100% τις δύο ευκαιρίες για break στο σερβίς του Αυστραλού.

To πρώτο ήρθε στο 10ο game του εναρκτήριου σετ με το οποίο έκανε το 6-4, ενώ το άλλο στο 2ο game (2-0) του 2ου σετ, διατηρώντας στη συνέχεια το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Την πρόκριση εξασφάλισε και ο Άρτουρ Φις, Νο.1 στο προκριματικό ταμπλό, νικώντας τον Πολωνό, Καμίλ Μάιτσακ με 6-2, 3-6, 6-1.





