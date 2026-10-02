Ο Λιβάι Γκαρσία αποδεσμεύτηκε των υποχρεώσεων του στην Εθνική ομάδα της χώρας του μετά τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού αναμένεται την Κυριακή πίσω στην Αθήνα. Θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματός του.

Ο Λιβάι Γκαρσία ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Καμία εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει πριν το αποτέλεσμα της μαγνητικής.

Ο Λιβάι Γκαρσία ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο στον αγώνα που έδωσε στην έδρα του Κουρασάο για το Πρωτάθλημα Εθνών Concacaf παίζοντας στη θέση του μοναδικού σέντερ φορ που είχε η διάταξη της ομάδας του, ωστόσο τα πράγματα δεν κύλησαν καλά για κείνον. Ο 28χρονος επιθετικός των «Πράσινων» υπέστη έναν τραυματισμό και έτσι αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από το γήπεδο.

Στο 14ο λεπτό του αγώνα έπεσε στο έδαφος και ζήτησε αλλαγή, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει πρόβλημα. Βγήκε από το γήπεδο περπατώντας, όμως ήταν εμφανές ότι χώλαινε. Άφησε τη θέση του στον Ρίον Μουρ.