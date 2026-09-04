Κύργιος: Ανακοινώθηκε η ποινή του για τη χρήση κοκαΐνης
Ο Νικ Κύργιος τελικά τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός μήνα, επειδή βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη.
Ο 31χρονος Αυστραλός είχε τεθεί σε αναστολή στις 4 Αυγούστου, αφού ένα δείγμα που υπέβαλε κατά τη διάρκεια του Όπεν της Μαγιόρκα τον Ιούνιο βρέθηκε να περιέχει βενζοϋλεκγονίνη, ουσία που αποτελεί χημικό αποτύπωμα της κοκαΐνης.
Ο Κύργιος παραδέχθηκε ότι έκανε χρήση κοκαΐνης σε νυχτερινό κέντρο στο τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ής Ιουνίου και ζήτησε συγγνώμη και από το κοινό του στα social media, παραδεχόμενος το λάθος του.
Η ITIA με τη σειρά της, αποφάσισε να μην εξαντλήσει την αυστηρότητά της στον Αυστραλό τενίστα, ο οποίος αντί για τρεις μήνες τιμωρήθηκε με έναν, με την προϋπόθεση ότι θα ενταχθεί σε πρόγραμμα θεραπείας.
Ο αποκλεισμός του ενός μήνα έληξε την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου.
Nick Kyrgios is eligible to return to tennis after accepting a one-month ban for testing positive for cocaine. pic.twitter.com/mlXPPvsFpS— BBC Sport (@BBCSport) September 4, 2026
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