Βan από όλες τις διοργανώσεις προς τον Νικ Κύργιο, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη ύστερα από έλεγχο ντόπινγκ.

Ο Νικ Κύργιος έχει αποκλειστεί προσωρινά από το τένις, καθώς βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ για χρήση κοκαΐνης.

Το δείγμα ελήφθη στις 22 Ιουνίου κατά τη διάρκεια του τουρνουά Mallorca Open και η ανάλυσή του έδειξε την παρουσία βενζοϋλεκγονίνης, η οποία αποτελεί χημικό αποτύπωμα της κοκαΐνης. Ο Διεθνής Οργανισμός Ακεραιότητας του Τένις ανακοίνωσε ότι η αναστολή του Αυστραλού τενίστα ισχύει από τις 4 Αυγούστου, σημειώνοντας πως ο αθλητής είχε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει πράξει.

Με ανάρτησή του στο Instagram, το πρώην Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης παραδέχτηκε το σφάλμα του, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως έκανε ένα «τεράστιο λάθος» κι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του.

Βάσει των κανονισμών στον 31χρονο τενίστα απαγορεύεται να αγωνιστεί, να προπονήσει ή ακόμα και να παρευρεθεί σε διοργανώσεις Grand Slam, καθώς και σε οποιοδήποτε τουρνουά των ATP και WTA. Ο ίδιος φέτος έπαιξε μόλις τέσσερις φορές λόγω σοβαρών τραυματισμών στο γόνατο και τον καρπό του.