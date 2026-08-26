Ο Τσιτσιπάς με τον Κοβάτσεβιτς το ξημέρωμα της Πέμπτης στο Winston-Salem

O Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Αλεκσάνταρ Κοβάτσεβιτς θα διεκδικήσει μια θέση στα προημιτελικά στο 250άρι Winston-Salem Open.

Ο Αλεκσάνταρ Κοβάτσεβιτς θα είναι ο αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά στη φάση των «16» στο 250άρι Winston-Salem Open.

O 27χρονος παίκτης από τις ΗΠΑ νικώντας τον Λούκα Βαν Άσε με 6-1, 7-6(6) προκρίθηκε στον 3ο γύρο και θα αντιμετωπίσει τον Τσιτσιπά.

Ο αγώνας θα κλείσει το πρόγραμμα της Τετάρτης (26/8) το πρόγραμμα στο κεντρικό κορτ κι αναμένεται να αρχίσει μετά τις 03:00 το πρωί της Πέμπτης (27/8), ώρα Ελλάδος.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα συναντηθούν στο tour, με τον Τσιτσιπά να έχει επικρατήσει με 7-6(1), 6-3 στην προημιτελική φάση στο τουρνουά του Λος Κάμπος το 2024.

Ο νικητής θα περάσει στα προημιτελικά κι εκεί θα συναντήσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Βρετανό, Άρθουρ Φέρι και τον Ολλανδό, Μέες Ρότγκερινγκ.