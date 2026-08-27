Δημάτος: «Στα 23,2 εκατομμύρια ευρώ τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League»

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου για τα έσοδα της ΑΕΚ μετά την τεράστια πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ συνέτριψε τη Λέφσκι στη Νέα Φιλαδέλφεια και πέρασε στη League Phase του Champions League. Όπως αναφέραμε, ο Δικέφαλος θα εισπράξει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ χάρη στη μεγαλειώδη πρόκριση και ο Media Consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, παρέθεσε το ακριβές ποσό και εξήγησε πως η Ένωση ευνοήθηκε οικονομικά από την πρόκριση της ΛΑΣΚ του Λιούμπισιτς και της Βίκινγκ.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Στα 23.256.900 ευρώ ανέρχονται τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League, μετά τη δική της πρόκριση επί της Λέφσκι, αλλά και τον οριστικό καταρτισμό της 36άδας της League Phase της διοργάνωσης!

Μιλάμε για τα χρήματα που έχει ήδη βάλει στο ταμείο της ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, νικών, τελικής θέσης στην κατάταξη, προκρίσεων κλπ.

Πέραν του μπόνους συμμετοχής, που είναι στα 18.620.000 ευρώ για κάθε ομάδα, η ΑΕΚ θα εισπράξει δύο μερίδια από το european part του value pillar (35η στη σχετική κατάταξη βάσει του τηλεοπτικού συμβολαίου της χώρας και του 31ου 5ετούς συντελεστή στις 36 ομάδες), δηλαδή 1.870.130 ευρώ!

Δικαιούται επίσης έξι μερίδια από το non European part (29η στον 10ετή συντελεστή), δηλαδή 2.766.780 ευρώ! Σύνολο 4.636.900 ευρώ από το value pillar, το πάλαι ποτέ μάρκετ πουλ!

Η ΑΕΚ ευνοήθηκε οικονομικά από τις προκρίσεις της ΛΑΣΚ και της Βίκινγκ και θα μπορούσε να είχε ξεπεράσει τα 24 εκατ. εγγυημένα έσοδα, αν είχε προκριθεί και η Τσέλιε».