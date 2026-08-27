Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος στα αποδυτήρια ανακοίνωσε πριμ 2 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στη League Phase του Champions League!

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν πανευτυχής μετά τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στα... αστέρια του Champions League, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να κατεβαίνει στον πάγκο και να αγκαλιάζει τους παίκτες στο σφύριγμα της λήξης.

Αμέσως μετά ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια, όπου επικρατούσε πανηγυρικό κλίμα, μοιράζοντας συγχαρητήρια, ενώ ανακοίνωσε και πριμ, όπως ο ίδιος τόνισε και στις δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε πριμ 2 εκατ. ευρώ στους κιτρινόμαυρους για την τεράστια αυτή επιτυχία, με την ΑΕΚ να ετοιμάζεται πλέον να συμμετάσχει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η ΑΕΚ το απόγευμα της Πέμπτης (27/8, 19:00) στην κλήρωση της UEFA στο Μονακό θα βρίσκεται μέσα στα μπαλάκια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μαθαίνοντας τους οκτώ αντιπάλους της.