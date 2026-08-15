Τσιτσιπάς: Βράδυ Κυριακής (16/8) η αναμέτρηση με τον Οζέρ Αλιασίμ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έπειτα τη νίκη του κόντρα στον Βαλεντίν Ρουαγιέ πήρε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Masters στο Σινσινάτι. Εκεί, θ' αντιμετωπίσει τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, μαθαίνοντας την ώρα του πρώτου σερβίς.
Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας θα παίξει κόντρα στον Καναδό τενίστα το βράδυ της Κυριακής (16/8). Οι διοργανωτές τοποθέτησαν την αναμέτρησή του στο δεύτερο court και το πρώτο σερβίς αναμένεται στις 20:00 ώρα Ελλάδας.
Το ματς του Τσιτσιπά κόντρα στον Οζέρ Αλιασίμ είναι δεύτερο κατά σειρά στο εν λόγω court και θ΄ακολουθήσει μετά τον αγώνα ανάμεσα σε Μάρκο Τρουνγκελίτι - Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ο νικητής θα παίξει στον τρίτο γύρο με Αρτούρ Ρίντερκνες ή Χουάν Μανουέλ Σερούντολο.
Το πρόγραμμα της Κυριακής (16/8)
Cincinnati ATP Masters 1000 Order of play - Sunday, August 16, 2026 pic.twitter.com/KEbE4XjzmU— Tennis Schedules (@SchedulesTennis) August 15, 2026
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