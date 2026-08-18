Ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να τιμήσει ποδοσφαιριστές που κατέκτησαν πρωταθλήματα ή βρέθηκαν σε σπουδαίες ευρωπαϊκές πορείες του συλλόγου μ' έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Η μετακόμιση του Παναθηναϊκού στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό, η οποία αναμένεται να συμβεί με την έναρξη της νέας σεζόν (2027-2028) αποτελεί τη έναρξη μίας εποχής για την ομάδα και ο ιδιοκτήτης των «πράσινων», Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε πως αυτό είναι το κατάλληλο τάιμινγκ για να τιμηθούν κάποιες παίκτες που συνεισέφεραν σημαντικά στον σύλλογο είτε για την κατάκτηση τροπαίων είτε στις σπουδαίες ευρωπαϊκές πορείες που έκανε.

Πρόκειται για μία κίνηση που θέλει να καταδείξει τη βαθιά αναγνώριση και ευγνωμοσύνη, που τρέφει η ομάδα προς τους συγκεκριμένους ανθρώπους για όλα όσα προσέφεραν σε κείνη την εποχή που φόρεσαν τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκός αποφάσισε να διαθέσει από ένα εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 σε κάθε εν ζωή ποδοσφαιριστή που κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδας με το τριφύλλι ή συμμετείχε στις ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας έως τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης.

Υπάρχουν πρόσωπα που δεν ανήκουν στην ταυτότητα, στην ψυχή και στη μνήμη του κλαμπ. Άνθρωποι που με τις επιτυχίες, τις θυσίες και τις στιγμές δόξας τους έκαναν τον Παναθηναϊκό έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους συλλόγους της Ευρώπης.

Η επιλογή της φετινής σεζόν δεν είναι τυχαία. Ένα διαρκείας για την τελευταία χρονιά της σημερινής εποχής, που ταυτόχρονα εξασφαλίζει το δικαίωμα προτεραιότητας για την απόκτηση διαρκείας στο νέο σπίτι του συλλόγου.

Ένας συμβολισμός που δείχνει πως μπορεί να ενωθεί το χθες με το αύριο, ώστε να διασφαλιστεί ότι εκείνοι που δημιούργησαν την ένδοξη Ιστορία του Παναθηναϊκού θα έχουν τη θέση που τους αξίζει.

Με αυτή την πρωτοβουλία, ο Γιάννης Αλαφούζος επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους τους ποδοσφαιριστές που πρόσφεραν στον σύλλογο ανεπανάληπτες στιγμές υπερηφάνειας, αλλά και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνά τους ανθρώπους που τον έκαναν μεγάλο και τρανό.

Μπορεί τα γήπεδα να αλλάζουν, μπορεί οι εποχές αλλάζουν, όμως η Ιστορία μένει για πάντα ζωντανή μέσα από τους ανθρώπους που την «έγραψαν» με κόπο και ιδρώτα. Και το νέο σπίτι του Παναθηναϊκού θα χτιστεί πάνω στα θεμέλια που εκείνοι έβαλαν με το ταλέντο, την αφοσίωση, το πάθος και την αγάπη τους για το Τριφύλλι.

Η ειδική πρόβλεψη του Παναθηναϊκού για τους ξένους παίκτες που δεν μένουν στην Ελλάδα

Εξυπακούεται ότι πέραν των Ελλήνων και όσων κατοικούν μόνιμα στη χώρα μας (Ρότσα, Βαζέχα, Βάντσικ κλπ), υπάρχουν και οι ξένοι άσοι που έχουν δοξάσει το σύλλογο και κατοικούν στο εξωτερικό.

Σε όλους αυτούς θα υπάρχει πάντα μία θέση στο γήπεδό μας να τους περιμένει, όποτε θα βρίσκονται στην Αθήνα.