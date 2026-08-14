Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ για τον Ρούμπεν Σάντσεθ για το δεξί άκρο της άμυνας.

Η περίπτωση του Ρούμπεν Σάντσεθ προχωράει για τον ΠΑΟΚ, που έχει εντείνει τις επαφές του για την απόκτηση του 25χρονου δεξιού μπακ από την Εσπανιόλ.Το Gazzetta είχε αναφέρει από την Τετάρτη (12/8)⁠ το όνομα του Ισπανού αμυντικού, ο οποίος μπήκε στο μεταγραφικό κάδρο του Δικεφάλου μετά την αρνητική εξέλιξη στην υπόθεση του Γουλιάμ Μικελμπρενσίς. Πλέον, οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει και στον ΠΑΟΚ επιχειρούν να βρουν τη φόρμουλα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Σάντσεθ δεσμεύεται για ακόμη έναν χρόνο με την Εσπανιόλ, η οποία είναι θετική στην παραχώρησή του. Για τον ποδοσφαιριστή έχει ενδιαφερθεί και η Έλτσε, με τους «ασπρόμαυρους», ωστόσο, να έχουν ανεβάσει τις τελευταίες ώρες την ένταση των επαφών τους.

Το όνομα του 25χρονου μπακ δεν προέκυψε τυχαία στη λίστα του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λίσι τον γνωρίζει από την κοινή παρουσία τους στη Μιραντές και έχει προσωπική άποψη για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και τον χαρακτήρα του.

Ο Σάντσεθ αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τον εντάξει στο πλάνο του. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με ταχύτητα και ένταση στο παιχνίδι του, που μπορεί να καλύψει ολόκληρη τη δεξιά πλευρά.