Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Ζοάο Φονσέκα με 7-6(3), 7-5 και γνώρισε τον αποκλεισμό από τον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Μοντρεάλ.

Ένα 24ωρο αργότερα από τη νίκη του κόντρα στον Μάρτιν Νταμ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Ζοάο Φονσέκα με 7-6(3), 7-5. Μία ήττα που τον φέρνει εκτός του Masters στον Καναδά από τον δεύτερο γύρο.

To tie-break έκρινε το πρώτο σετ

Το ματς δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Ζοάο Φονσέκα βρήκε break στο πρώτο service game του Έλληνα τενίστα και από πολύ νωρίς βρέθηκε με δύο games μπροστά (2-0). Παρόλα αυτά η... απάντηση του 27χρονου ήταν άμεση.

Με break back και hold o Στέφανος Τσιτσιπάς έφερε το σετ στα ίσα (2-2). Στη συνέχεια, ο Νο.53 του κόσμου βρήκε ακόμη τρεις ευκαιρίες για να σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Παράλληλα, ο ίδιος δεν απειλήθηκε από τον Βραζιλιάνο τενίστα και έτσι το σετ έφτασε έως το tie-break. Εκεί, από πολύ νωρίς ο Νο.22 του ταμπλό πήρε προβάδισμα με mini break, το οποίο και διατήρησε. Έφτασε σε τριπλό set point και με 7-3 πήρε το tie-break και κατέκτησε το σετ με 7-6(3).

Αν και... σώθηκε μια φορά δεν κατάφερε να μείνει στο ματς ο Τσιτσιπάς

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να διατηρούν το σερβίς τους, αλλά με τον Ζοάο Φονσέκα να βρίσκει άμεσα το break (2-1). Ο Βραζιλιάνος, σε αντίθεση με το εναρκτήριο σετ, κατάφερε να κάνει το hold και να διατηρήσει το προβάδισμά του (4-2).

Από τη μεριά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση στα πρώτα games. Ωστόσο, τη στιγμή που ο Ζοάο Φονσέκα σέρβιρε για να κλείσει το σετ και να πάρει τη νίκη μπόρεσε και έφτασε στο break (5-5).

Η χαρά κράτησε για λίγο για τον Έλληνα τενίστα. Στο 11o game δεν διατήρησε το σερβίς του, με συνέπεια να βλέπει τον αντίπαλό του να σερβίρει ακόμη μία φορά για το ματς. Ο Βραζιλιάνος δεν λάθεψε και με το 7-5 έκλεισε το σετ για να πανηγυρίσει τη νίκη.

Επόμενος αντίπαλος του Ζοάο Φονσέκα στον τρίτο γύρο του τουρνουά θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης Κάσπερ Ρουντ - Χουάν Μαρτίν Σερούντολο.