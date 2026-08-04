Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Μοντρεάλ, επικρατώντας με 6-4, 6-4 του Μάρτιν Νταμ στον πρώτο γύρο.

Με το... δεξί ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Μόντρεαλ. Κόντρα στον Αμερικανό, Μάρτιν Νταμ, επικράτησε με 6-4, 6-4 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Masters 1000 του Καναδά.

Μία νίκη, η οποία ήρθε με τον Έλληνα τενίστα να είναι πολύ αποτελεσματικός και να εκμεταλλεύεται τα λάθη του αντιπάλου του. Μία επικράτηση που θα τον φέρει στον δεύτερο γύρο απέναντι στον Ζοάο Φονσέκα.

Τα λάθη του Νταμ έφεραν σε πλεονεκτική θέση τον Τσιτσιπά

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι σταθεροί πίσω από τα σερβίς. Αυτός που κλήθηκε δύο φορές να σβήσει break point ήταν ο Μάρτιν Νταμ, ο οποίος διατήρησε το προβάδισμα μιας και σέρβιρε πρώτος στο σετ.

Με το σκορ στο 4-4, τα λάθη του Αμερικανού αυξήθηκαν κατακόρυφα, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία να... χτυπήσει. Μετά από έναν εξαιρετικό πόντο, με άμυνα σε smash του αντιπάλου του, ο 27χρονος βρήκε διπλό break point (15-40). Από τη μεριά του, ο Νταμ δεν τον δυσκόλεψε καθόλου καθώς του προσέφερε το break με διπλό λάθος.

Έχοντας, πλέον το προβάδισμα (5-4), ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ. Ο Νο.53 του κόσμου δεν λάθεψε με τις μπάλες στα χέρια και έφτασε στο 6-4 για να κατακτήσει το πρώτο σετ της αναμέτρησης.

Το σετ δεν ξεκίνησε καλά, αλλά το γύρισε και έφτασε στη νίκη

Στο δεύτερο σετ, ο Μάρτιν Νταμ ήταν και πάλι πρώτος στο σερβίς. Ο Αμερικανός πήρε το προβάδισμα και στη συνέχεια βρήκε διπλό break point στο σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά. Ο Νο.100 του κόσμου το εκμεταλλεύτηκε και έτσι έκανε το 2-0 στο σετ.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν τόσο καλή για τον Νταμ. Ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε σερί 5-0 για να φτάσει ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ. Στο 8ο game ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για να πάρει τη νίκη, ωστόσο δεν κατάφερε να κλείσει δύο φορές το σετ, όταν και βρέθηκε με match point. Αντίθετα στην πρώτη ευκαιρία για break ο Νταμ μείωσε σε 5-3.

Μάλιστα, ο Αμερικανός κατάφερε να παραμείνει στο ματς υπερασπιζόμενος το σερβίς του (5-4). Βέβαια, ο Τσιτσιπάς είχε πλεονέκτημα ακόμη ένα break και έτσι στο 10ο game σέρβιρε ξανά για να πάρει τη νίκη. Αυτή τη φορά ήταν αποτελεσματικός και έφτασε στο 6-4 για να πανηγυρίσει τη νίκη.