Τσιτσιπάς: Ο επόμενος αντίπαλος του στο Μόντρεαλ
Με το... δεξί ξεκίνησε το κυρίως ταμπλό στο Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-4, 6-4 του Μάρτιν Νταμ στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης και προκρίθηκε στον επόμενο.
Εκεί, ο Νο.53 του κόσμου γνωρίζει ήδη τον αντίπαλό του. Αυτός θα είναι ο Ζοάο Φονσέκα, ο οποίος πέρασε με bye τον πρώτο γύρο στο τουρνουά του Καναδά.
Η αναμέτρησή τους είναι πολύ πιθανό να προγραμματιστεί για την Τετάρτη (5/8) μιας και τότε είναι προγραμματισμένο να γίνουν τα ματς του δεύτερου γύρου στο θεσμό. Αυτή θα είναι η δεύτερη μεταξύ τους... μάχη.
Η πρώτη φορά που οι δύο τενίστες βρέθηκαν αντιμέτωποι ήταν για το Davis Cup, το οποίο είχε φιλοξενηθεί στην Αθήνα. Τότε, ο Βραζιλιάνος τενίστας πήρε τη νίκη με 6-4, 3-6, 7-5 του Τσιτσιπά, μετρώντας έτσι τη μοναδική νίκη στις μεταξύ τους συναντήσεις.
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