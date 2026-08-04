Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Μόντρεαλ, γνωρίζοντας ήδη τον επόμενο αντίπαλό του.

Με το... δεξί ξεκίνησε το κυρίως ταμπλό στο Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-4, 6-4 του Μάρτιν Νταμ στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης και προκρίθηκε στον επόμενο.

Εκεί, ο Νο.53 του κόσμου γνωρίζει ήδη τον αντίπαλό του. Αυτός θα είναι ο Ζοάο Φονσέκα, ο οποίος πέρασε με bye τον πρώτο γύρο στο τουρνουά του Καναδά.

Η αναμέτρησή τους είναι πολύ πιθανό να προγραμματιστεί για την Τετάρτη (5/8) μιας και τότε είναι προγραμματισμένο να γίνουν τα ματς του δεύτερου γύρου στο θεσμό. Αυτή θα είναι η δεύτερη μεταξύ τους... μάχη.

Η πρώτη φορά που οι δύο τενίστες βρέθηκαν αντιμέτωποι ήταν για το Davis Cup, το οποίο είχε φιλοξενηθεί στην Αθήνα. Τότε, ο Βραζιλιάνος τενίστας πήρε τη νίκη με 6-4, 3-6, 7-5 του Τσιτσιπά, μετρώντας έτσι τη μοναδική νίκη στις μεταξύ τους συναντήσεις.