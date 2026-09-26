Στυλιανός: «Δώσαμε 788.000 ευρώ, όλοι οι διακανονισμοί πληρώνονται εκτός του Μουτίνιο»

Η νέα διοίκηση της ΑΕΛ μίλησε για το νέο πλάνο της ομάδας, στάθηκε στα χρήματα που έχουν δοθεί και ζήτησε υπομονή από τον κόσμο της ομάδας τονίζοντας πως αυτή η προσπάθεια που γίνεται το αξίζει.

Η ΑΕΛ έχει αλλάξει χέρια λίγο παραπάνω από δύο μήνες και ο Ζήσης Στυλιανός μαζί με τους Σωτήρη Κυργιάκο και Μάκη Μπελεβώνη έκαναν τον πρώτο τους απολογισμό. Οι τρεις ισχυροί άνδρες των Θεσσαλών στάθηκαν και στο οικονομικό κομμάτι, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας να λέει πως σε αυτές τις 77 ημέρες έχουν δώσει 788.000 ευρώ.

Όσον αφορά τους διακανονισμούς, όπως αναφέρθηκε στην συνέντευξη Τύπου, όλοι πληρώνονται εκτός του Μουτίνιο καθώς ο ίδιος ο παίκτης δεν τον δέχεται και οι δύο πλευρές θα πάνε δικαστικά.

Αρχικά ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, Ζήσης Στυλιανός ανέφερε: «Κλείνουμε 77 ημέρες από τότε που αναλάβαμε και δουλεύουμε στα κόκκινα, πολλές φορές και λίγο παραπάνω. Τρέχουν γρήγορα οι εξελίξεις και δεν μας αφήνουν να ασχοληθούμε με το παρελθόν. Η ΠΑΕ πούλησε 1.978 διαρκείας και ευχαριστώ έναν-έναν όλους, για την αγορά και τη στήριξη. Κάναμε 38 διακανονισμούς σε παλαιούς παίκτες και τεχνικό τιμ, έμεινε μόνο ο Μουτίνιο, που είμαστε στα δικαστήρια. Θέλαμε διακανονισμό εμείς, αλλά δεν ήθελε εκείνος, οπότε ανέλαβε το νομικό μας τμήμα. Οι 38 διακανονισμοί πληρώνονται κάθε μήνα».

Για τα χρέη: «Για διακανονισμούς και άλλα έξοδα δώσαμε 788.405 ευρώ, χωρίς το φετινό μπάτζετ που τρέχει. Το φετινό μπάτζετ ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε τα χρήματα που δόθηκαν είναι πολύ παραπάνω από τις δυνατότητες που είχαμε στην αρχή. Κάναμε μία εξαίρεση, γιατί είμαστε η ΑΕΛ και πρέπει να πρωταγωνιστούμε. Βρήκαμε 4 δελτία και κάναμε 26-27 μεταγραφές».

Για την προώθηση τεσσάρων παιδιών από τα τμήματα υποδομής και τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, το AEL FC Arena και το προπονητικό στα Δένδρα: «Προσπαθούμε όλο το τιμ να έχει βελτίωση σε κάθε αγώνα, ώστε ο θεατής που δίνει τα χρήματά του να ευχαριστιέται το ποδόσφαιρο, αλλά και τη φιλοξενία. Το κλαμπ παίρνει μια διαφορετική μορφή, με τάξη και θα γίνεται καλύτερο, όσο το επιτρέπουν τα οικονομικά μας. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε εδώ για να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί είμαστε η ΑΕΛ. Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να πάει πολύ καλά η ομάδα.

Δίνουμε μάχη, μέρα με τη μέρα και αγώνα με τον αγώνα, δεν θα σταματήσει αυτό. Αφήσαμε πίσω οικογένειες και τα πάντα αυτές τις 77 μέρες, εγώ θα πω και για τις επιχειρήσεις μου, για να βλέπετε αυτό που βλέπετε. Και δεν εννοώ ότι βλέπετε τη… Μπαρτσελόνα και την Άρσεναλ, αλλά για να βλέπετε μια ομάδα ανταγωνιστική».

Μπελεβώνης: «Θέλουμε στήριξη και υπομονή γιατί το αξίζει η προσπάθεια που γίνεται»

Ο τεχνικός διευθυντής, Μάκης Μπελεβώνης απευθύνθηκε στον κόσμο της ΑΕΛ ζητώντας στήριξη και υπομονή καθώς αυτή η προσπάθεια που γίνεται το αξίζει: «Θέλω να ζητήσω υπομονή και στήριξη από τον φίλαθλο κόσμο, που είναι η δύναμη της ΑΕΛ. Σε αυτό το κομμάτι θέλουμε να είναι πιο κοντά στην ομάδα, γιατί το αξίζει η προσπάθεια που γίνεται φέτος. Δεν μπορείς να χτίσεις κάτι σε… πήλινα ή γυάλινα πόδια. Όλοι ζητούν μεταγραφές, αλλά το ζητούμενο για τη Θεσσαλία, που ήταν, είναι και θα είναι ”ποδοσφαιρομάνα”, είναι να καταφέρουμε επιτέλους στο τριετές ή τετραετές πλάνο που επιλέγει να δουλέψει ο κ. Στυλιανός να βάλουμε στο παιχνίδι της ΑΕΛ και τις υποδομές, όχι μόνο της ΑΕΛ, όλων των ομάδων της Θεσσαλίας.

Για να μπορέσουμε κάποια στιγμή στην τριετία ή τετραετία πάνω από το 50% του ρόστερ να αποτελείται από Θεσσαλούς. Αυτό είναι το δικό μας σχέδιο και πλάνο, το μεγάλο στοίχημα και ελπίζω να το πετύχουμε με σκληρή δουλειά. Η ΑΕΛ πρέπει να βρει σταθερότητα. Να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία, που είναι ο μεγάλος στόχος. Δεν το συζητάμε. Φέτος αρχίσαμε με στόχο να είμαστε ανταγωνιστικοί και θα δούμε που θα φτάσουμε.

Δεν θριαμβολογήσαμε και δεν μεμψιμοιρήσαμε ποτέ φέτος. Ο κύριος στόχος κάποια στιγμή ανεβαίνοντας η ΑΕΛ στη μεγάλη κατηγορία είναι να μείνει εκεί, πατώντας στα δικά της πόδια. Να βρει αυτό το πάτημα και να μπορέσει να μεγαλουργήσει ξανά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Γι’ αυτό ζητάμε στήριξη και υπομονή και νομίζω ότι με τη στήριξη όλων σας πως θα το πετύχουμε».

Κυργιάκος: «Να ματώνει κάθε ομάδα για να μας κερδίσει»

Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΕΛ, Σωτήρης Κυργιάκος ανέφερε από την πλευρά του τα εξής: «Πρώτα δημιουργούμε τις βάσεις και μετά προχωράμε. Στόχος είναι να βλέπουμε διαφορετικά τα παιχνίδια κάθε αγωνιστική και έτσι να πορευόμαστε. Ως διοίκηση θέλουμε ο κόσμος να μας στηρίζει, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα, τόσο στα καλά όσο και στα κακά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι είναι εύκολο να κάνουμε… κάστρο το AΕΛ FC ARENA. Έχουμε καλή έδρα, όποια ομάδα θα έρχεται εδώ να ματώνει για να μας κερδίσει. Είμαστε εδώ και μπορώ να υποσχεθώ ότι θα προσπαθήσουμε για την ΑΕΛ, για ό,τι είναι καλύτερο».