Το Περιστέρι επιβλήθηκε της Μυκόνου σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Sunel Arena.

Πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση το Περιστέρι στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL επικράτησε (80-76) της Μυκόνου στη Sunel Arena.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δοκίμασε διάφορα σχήματα σε άμυνα και επίθεση μοιράζοντας τον χρόνο στους παίκτες του, καθώς ήθελε να δει τον βαθμό ετοιμότητας τους, αφού την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα και οι «κυανοκίτρινοι» αντιμετωπίζουν τον Προμηθέα στην Πάτρα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-21, 34-40, 56-48, 80-76.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 12 (1 τριπ.), Πετράκης, Παπαδάκης 3 (1 τριπ.), Φιντς 19 (4 τριπ.), Νικολαΐδης 4, Θωμάκος, Καματερός 2, Γκιουζέλης 11 (1 τριπ.), Άντερσον 6, Πέιν 2, Χατζηδάκης 13, Φραϊντέλ 8 (2 τριπ.).

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Λοβ 20 (1 τριπ.), Φάντερμπερκ 13, Χάρελ 13, Τίγκας 8, Τσάιλντς 8, Μουρ 6, Άπλμπι 6, Καββαδάς 2.



