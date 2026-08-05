Toυς τίτλους τέλους στην καριέρα του με την Εθνική Λετονίας έριξε ο Ντάβις Μπέρτανς.

Ένας από τους κορυφαίους Λετονούς παίκτες δεν θα αγωνίζεται πια στην Εθνική τους ομάδας. Ο Ντάβις Μπέρτανς έκανε γνωστό πως αποσύρεται από την Λετονία.

Ο εξαιρετικός σουτέρ που έχει περάσει και από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, με ένα ποστάρισμα στα social media ανακοίνωσε πως τελειώνει αυτό το κεφάλαιο για εκείνον μετά από 15 χρόνια που ήταν κοντά στην Εθνική του.

Ο Μπέρτανς φόρεσε τη φανέλα της πατρίδας του σε τέσσερις μεγάλες διοργανώσεις από το 2011 μέχρι σήμερα. Πάτησε παρκέ στο Eurobasket του 2011, του 2017 και του 2025, ενώ έπαιξε και στο Παγκόσμιο του 2023.

To 2023 η Λετονία κατέκτησε την 5η θέση στο Παγκόσμιο, ενώ κορυφαία του παρουσία σε επίπεδο Eurobasket σε ομαδικό επίπεδο ήταν το 2017 όταν έφτασε μέχρι την 5η θέση.

Ο Μπέρτανς είχε αποκαλύψει μήνες πριν πως θα τελειώσει την καριέρα του ως παίκτης της Ντουμπάι BC.