Το φιλικό της ΑΕΚ με την Athens Kallithea θα είναι τηλεοπτικό, ενώ θα ανοίξουν θύρες στη Νέα Φιλαδέλφεια με ελεύθερη είσοδο.

Όπως ήταν γνωστό, η ΑΕΚ στο τελευταίο της φιλικό πριν το Super Cup με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την Athens Kallithea σε φιλικό αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το τελευταίο τεστ του Δικεφάλου θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Η Ένωση έκανε γνωστό πως θα ανοίξουν οι θύρες επί της οδού Καππαδοκίας και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΚ έχει ως εξής: «Φιλικό αγώνα προπονητικού χαρακτήρα με αντίπαλο την Athens Kallithea θα δώσει η ΑΕΚ το βράδυ του Σαββάτου 8 Αυγούστου στις 20.00 στην ALLWYN ARENA.

Στον συγκεκριμένο αγώνα η είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι ΔΩΡΕΑΝ στις θύρες, των οποίων η είσοδος βρίσκεται επί της οδού Καππαδοκίας.

Στις θύρες 31-33 (VIP) θα έχουν πρόσβαση MONO οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στις συγκεκριμένες θύρες για τη σεζόν 2026-27. Για την είσοδο θα απαιτείται η επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την COSMOTE TV».