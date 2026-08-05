Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Ορνστάιν, η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έκανε βελτιωμένη πρόταση στον Βινίσιους Ζούνιορ για την παραμονή του στην ομάδα.

Μαδρίτη ή Λονδίνο για τον Βινίσιους Ζούνιορ; Το γαϊτανάκι για τον επόμενο προορισμό του Βραζιλιάνου αστέρα καλά κρατεί με την Άρσεναλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης να δίνουν μάχη. Ο Ντέιβιντ Ορνστάιν αναφέρει πως οι Λος Μπλάνκος κατέθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση με σκοπό την παραμονή του 26χρονου εξτρέμ στην ομάδα.

Σύμφωνα με την ισπανική AS,οι Gunners καραδοκούν, καθώς ο Αρτέτα έχει εξηγήσει στον Βραζιλιάνο διεθνή τον ρόλο του στην ομάδα και ο ίδιος ο παίκτης είναι θετικός στο ενδεχόμενο να υπογράψει στους Κανονιέρηδες του Χρήστου Τζόλη, σε περίπτωση που δεν τα βρει με τους Μαδριλένους.

Από την άλλη, η Βασίλισσα επιθυμεί την παραμονή του παίκτη της Σελεσάο στο έμψυχο δυναμικό της και παρόλο που στην αρχή φαινόταν πως δε θα ικανοποιήσει το ποσό που αξιώνει, ο σύλλογος της ισπανικής πρωτεύουσας φαίνεται να έχει κάνει επίσημη βελτιωμένη προσφορά στον Βίνι, ο οποίος -πλέον- φαίνεται πως έχει και το... μαχαίρι και το... καρπούζι για να αποφασίσει για τη συνέχεια της καριέρας του.