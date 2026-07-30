Η Μαρία Σάκκαρη θα λάβει μέρος σε αγώνα επίδειξης στο θρυλικό Waldorf Astoria πριν την έναρξη των υποχρεώσεων της στο US Open.

Τελευταία... στάση της Μαρίας Σάκκαρη πριν τη συμμετοχή της στο τέταρτο και τελευταίο Grand Slam της σεζόν, US Open, θα είναι σε αγώνα επίδειξης στο ιστορικό Grand Ballroom του Waldorf Astoria New York.

Η Ελληνίδα τενίστρια, στις 27 Αυγούστου θα λάβει μέρος σε μία σειρά αγώνων επίδειξης όπου θα φιλοξενηθεί στο πρώτο Waldorf Astoria Racquet Club: Ballroom Tennis Invitational, στο οποίο θα παίξουν επίσης κορυφαίοι αθλητές της ATP και της WTA. Μεταξύ άλλων θα είναι οι Τόμι Πολ, Μπεν Σέλτον και Λέιλα Φερνάντες.

Στον ιστορικό αυτό χώρο έχουν φιλοξενηθεί πάρα πολλοί πρόεδροι, σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου καθώς και πολυάριθμες κοινωνικές εκδηλώσεις. Το γεγονός αυτό ανεβάζει και το κόστος των εισιτηρίων για την εκδήλωση που θα λάβει χώρα στα τέλη Αυγούστου, μιας και η τιμή του ξεκινά από τα 1500 δολάρια.

Η διοργάνωση σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη του Waldorf Astoria Racquet Club, ενός νέου διεθνούς προγράμματος φιλοξενίας που επικεντρώνεται στο τένις, το padel και γενικότερα στα αθλήματα με ρακέτα, αξιοποιώντας τα πολυτελή ξενοδοχεία της αλυσίδας σε όλο τον κόσμο.