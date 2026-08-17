Η αποκάλυψη του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αγιούμπ Μπουαντί, φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός που θα αντικαταστήσει τον Ρόδρι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Με τη μεταγραφή του Ρόδρι στη Μπαρτσελόνα να είναι σχεδόν τελειωμένη, η Μάντσεστερ Σίτι κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα και ψάχνει από τώρα τον αντικαταστάτη του Ισπανού μέσου. Το... ψάξιμο βέβαια δεν κράτησε και πάρα πολύ, καθώς όλα δείχνουν πως οι «Πολίτες» έχουν ήδη βρει τον αντι-Ρόδρι.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκυρου Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο αγγλικός σύλλογος βρίσκεται πολύ κόντα στην απόκτηση του, Αγιούμπ Μπουαντί από τη Λιλ, ο οποίος ήταν η αποκάλυψη του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους και απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση του deal, με τη Μάντσεστερ Σίτι να βγάζει από τα ταμεία της πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον 19χρόνο διεθνή.

🚨🔵 Manchester City are now set to close Ayyoub Bouaddi deal with Lille after selling Rodri to Barcelona. 🔜



The agreement on personal terms was reached days ago and the decision has been made: Bouaddi joins NOW, not in 2027. 🇲🇦



🎥➕ https://t.co/LCF5NZSz5m pic.twitter.com/T8LSmBOQL6 August 16, 2026

Από την πλευρά του, ο προπονητής του συλλόγου, Έντσο Μαρέσκα, σε δηλώσεις του μετά τη βαριά ήττα της ομάδας του από την Άρσεναλ στο Community Shield, αναφέρθηκε στην περίπτωση του Μπουαντί, σημειώνοντας, εμμέσως, πως βρίσκονται κόντα στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

«Είναι ακόμη παίκτης της Λιλ. Ωστόσο, σε κάθε νέα μεταγραφή, όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθεί τόσο το καλύτερο, καθώς σε μία εβδομάδα ξεκινά η Premier League. Αν οι νέοι παίκτες μπορέσουν να αρχίσουν προπονήσεις μαζί μας το συντομότερο δυνατό, ακόμη καλύτερα, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να αγωνιζόμαστε», τόνισε ο Ιταλός τεχνικός.