Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είδε τη βροχή στην Ουάσινγκτον να καθυστερεί την πρεμιέρα του, η οποία ήταν προγραμματισμένη στη 01:00 ώρα Ελλάδας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι προγραμματισμένο να κάνει την πρεμιέρα του στο τουρνουά της Ουάσινγκτον τα μεσάνυχτα, ωστόσο η βροχή στην αμερικανική πόλη δεν επιτρέπει την έγκαιρη έναρξη του ματς. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στη 01:00 ώρα Ελλάδας.

Η αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα αναμενόταν να ξεκινήσει, μετά το τέλος της αντίστοιχης... μάχης ανάμεσα σε Νταμ και Σέλτον. Ο Μπεν Σέλτον βρίσκεται μπροστά στα σετ, ωστόσο το δεύτερο σετ λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων διεκόπη στο 8ο game.

Αυτό σημαίνει πως πρώτα θα τελειώσει το εν λόγω παιχνίδι και έπειτα θα έρθει η σειρά για το πρώτο σερβίς στο ματς του Στέφανου Τσιτσιπά. Θυμίζεται πως ο 27χρονος θ' αντιμετωπίσει τον Άλεξ Ντε Μινόρ, στον πρώτο γύρο του αμερικανικού τουρνουά.

Απέναντι στον Αυστραλό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διατηρεί εξαιρετική παράδοση μετρώντας 12 νίκες σε 13 ματς. Άξιο να σημειωθεί πως η αναμέτρηση θα έχει live περιγραφή στο Gazzetta, με τη μετάδοσή της να γίνεται από το Cosmote Sport 6.

Η τελευταία ενημέρωση των διοργανωτών

Όπως έκαναν γνωστό οι ιθύνοντες του τουρνουά στην Ουάσινγκτον τα ματς δεν πρόκειται να συνεχιστούν πριν τις 19:30 τοπική (02:30 ώρα Ελλάδας).