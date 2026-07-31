Αστέρας AKTOR - Ντεν Χάαγκ 0-0: Έκλεισε τα φιλικά στην Ολλανδία με ισοπαλία
Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε τα φιλικά παιχνίδια του στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Οι Αρκάδες έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) στην έδρα της νεοφώτιστης στην Eredivisie, Ντεν Χάαγκ, έχοντας καλή εμφάνιση.
Η πρώτη αξιόλογη στιγμή της αναμέτρησης καταγράφηκε μόλις στο 7ο λεπτό, με σουτ του Μπαρτόλο, έπειτα από ατομική προσπάθεια. Οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ στο 27', όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Χρυσόπουλος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, στη σημαντικότερη ευκαιρία του πρώτου μέρους.
Το αρνητικό για τον Αστέρα ΑΚΤΟR ήταν ότι ο Γιάννης Κώτσιρας έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 37' και μένει να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού του.
Στο 57' ο Αστέρας AKTOR απείλησε με σουτ του Ρικαρντίνο έπειτα από γρήγορη μετάβαση, ενώ λίγο αργότερα ο Κετού έφτασε κοντά στο γκολ με κεφαλιά. Η μεγαλύτερη ευκαιρία των Αρκάδων στο δεύτερο ημίχρονο σημειώθηκε στο 84', όταν ο Πέρες έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Γκιτέρσο, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον κίπερ των Ολλανδών, ο οποίος αντέδρασε εντυπωσιακά και απέκρουσε.
Οι πολλές αλλαγές στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα έριξαν τον ρυθμό. Τελευταία φάση του ματς ήταν στο 90', όταν ο κίπερ των Ολλανδών είχε απάντηση στο καλό μακρινό σουτ του Τσίκο.
Αστέρας AKTOR: Χατζηεμμανουήλ - Μέντεζ, Σίλβα, Χρυσόπουλος, Κώτσιρας - Μπουζούκης, Έντερ, Μπαρτόλο - Κετού, Ορόσκο, Ρικαρντίνιο
Αγωνίστηκαν επίσης: Καλτσάς, Κακαδιάρης, Γκιτέρσος, Ζόγκου, Ριέρα, Πέρες, Τσίκο
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