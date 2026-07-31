H απονομή του χρυσού μεταλλίου στις αδελφές Αλεξανδρή

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος είχε τη χαρά να κάνει την απονομή των χρυσών μεταλλίων στις Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή για τη νίκη τους στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Η εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης ζει ιστορικές στιγμές στο Παρίσι και στην πρεμιέρα του 38ου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου.

Οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στον πρώτο τους τελικό μετά το 2012 με τα εθνικά χρώματα, κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο και χάρισαν στην Ελλάδα το 2ο χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων,

Την απονομή των χρυσών μεταλλίων, έκανε στις Ελληνίδες πρωταθλήτριες ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος, που είχε καθοριστική συμβολή στον αθλητικό τους επαναπατρισμό από την Αυστρία.





«Eίμαστε χαρούμενες και συγκινημένες, αυτό που θέλαμε ήταν να κολυμπήσουμε αυτό που μπορούμε, γιατί ήταν η τελευταία φορά που εκτελέσαμε αυτή τη χορογραφία, με αυτά τα τεχνικά στοιχεία, νομίζω τα καταφέραμε και είμαστε χαρούμενες που κατακτήσαμε το πρώτο μας χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα» είπαν στην πρώτη τους δήλωση.