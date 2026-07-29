Οι ρεβάνς των αποψινών αγώνων στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League ολοκληρώθηκαν και αρκετές ομάδες τσέκαραν το εισιτήριό τους για τον τρίτο προκριματικό.

Έξι ομάδες πήραν το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League! Την Τετάρτη (29/07) ολοκληρώνονται οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού προκειμένου να συμπληρωθεί το παζλ των συλλόγων που θα προχωρήσουν με στόχο το... σεντόνι.

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ νίκησε με 3-2 την Τουν στην παράταση (2-2 κ.δ, 1-1 πρώτος αγώνας) σε μια αναμέτρηση που ενδιέφερε και την ΑΕΚ για τα playoffs και πήρε την πρόκριση. Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, οι Σαμπάχ Μπακού, Μιάλμπι, Στουρμ Γκρατς, Αραράτ και Τσέλιε προκρίθηκαν στον τρίτο προκριματικό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς: