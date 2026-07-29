Champions League: Τα αποτελέσματα της βραδιάς και οι ομάδες που προκρίθηκαν
Έξι ομάδες πήραν το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League! Την Τετάρτη (29/07) ολοκληρώνονται οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού προκειμένου να συμπληρωθεί το παζλ των συλλόγων που θα προχωρήσουν με στόχο το... σεντόνι.
Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ νίκησε με 3-2 την Τουν στην παράταση (2-2 κ.δ, 1-1 πρώτος αγώνας) σε μια αναμέτρηση που ενδιέφερε και την ΑΕΚ για τα playoffs και πήρε την πρόκριση. Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, οι Σαμπάχ Μπακού, Μιάλμπι, Στουρμ Γκρατς, Αραράτ και Τσέλιε προκρίθηκαν στον τρίτο προκριματικό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς:
- Kups - Σαμπάχ Μπακού 0-2 (0-1 πρώτος αγώνας)
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Μιάλμπι 0-0 (0-3 πρώτος αγώνας)
- Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Τουν 3-2 (2-2 κ.δ, 1-1 πρώτος αγώνας)
- Τσέλιε - Εγνατία 2-2 (4-1 στα πέναλτι, 3-3 πρώτος αγώνας)
- Χαρτς - Στουρμ Γκρατς 0-2 (0-4 πρώτος αγώνας)
- Σάμροκ Ρόβερς - Αραράτ 2-1 (0-2 πρώτος αγώνας)
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