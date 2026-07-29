Η αιτία που οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 δεν θα γίνουν Πέμπτη, όπως συνηθίζεται με τα ματς του Conference League.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 θα είναι τελικά η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός αν περάσει το εμπόδιο της Πάκσι και βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, αφού οι Βούλγαροι μπόρεσαν να αποκλείσουν στα πέναλτι την Σπαρτάκ Τρνάβα, αφότου και οι δύο αναμετρήσεις, αλλά η επιπλέον παράταση του δεύτερου ματς έληξαν με το σκορ στο 0-0.

Παρ' ότι οι «πράσινοι» έδωσαν και θα δώσουν Πέμπτη τα δύο τους ματς με τους Ούγγρους, ως είθισται για τους αγώνες του Conference League, αυτό δεν θα συμβεί στα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.

Βλέπετε επειδή η έτερη ομάδα της πόλης, ΤΣΣΚΑ Σόφιας αγωνίζεται την ίδια μέρα, είτε περάσει είτε αποκλειστεί από τη Καραμπάγκ, έπρεπε μία από τις δύο να αγωνιστεί άλλη μέρα για να μην υπάρχουν κοντινές ημερομηνίες δύο αγώνων στην ίδια πόλη.

Έτσι αποφασίστηκε από την UEFA να αλλάξει ημέρα η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στη Βουλγαρία και να διεξαχθεί την Τρίτη (11/08), χωρίς ακόμη να έχει οριστεί ακριβής ώρα.

Παράλληλα, για να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των αγώνων των δύο κλαμπ, αποφασίστηκε να αλλάξει ημέρα και το πρώτο ματς, που θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ και αν γίνει την Τετάρτη (05/08) στις 21:30.