O Τσιτσιπάς στα προκριματικά στo Masters του Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα υποχρεωθεί μέσα από τα προκριματικά να διεκδικήσει την είσοδο στο κυρίως ταμπλό στο Masters του Σινσινάτι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να περάσει τον γύρο των προκριματικών, προκειμένου να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό στο Masters του Σινσινάτι, που ξεκινά στις 13 Αυγούστου.

Οι διοργανωτές του τουρνουά ανακοίνωσαν τη λίστα των παικτών που θα αγωνιστούν στα προκριματικά και σε αυτή βρίσκεται το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Πριν από την κατάκτηση του τίτλου στο Γκστάαντ, ο 27χρονος παίκτης είχε βρεθεί στο Νο.85 της παγκόσμιας κατάταξης κι αυτό ήταν το στοιχείο που τον άφησε εκτός του κυρίως ταμπλό.

Ο Τσιτσιπάς θα αρχίσει την περιοδεία του στην Αμερική την άλλη βδομάδα από το 500άρι τουρνουά στην Ουάσινγκτον, όπου έλαβε wild card.

Στη συνέχεια υπάρχει το Μasters του Μόντρεαλ (2-13 Αυγούστου), όπου ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι απευθείας στο κυρίως ταμπλό.

Δείτε εδώ τη λίστα των παικτών στα προκριματικά του Masters στο Σινσινάτι.

