Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ένα μεγάλο... άλμα στην Παγκόσμια κατάταξη της ATP, όντας μία θέση μακριά από το Top50.

Η κατάκτηση του τίτλου στο Γκστάαντ, πέρα από ένα ακόμη τρόπαιο στην καριέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, έφερε και πολλά οφέλη στην θέση του Έλληνα στην Παγκόσμια κατάταξη. Ο 27χρονος τενίστας ανέβηκε στο Νο.51, πραγματοποιώντας άνοδο 34 θέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς με τη νίκη του στον τελικό του ελβετικού τουρνουά κέρδισε 250 πόντους και από τη θέση Νο.85 βρέθηκε μία... ανάσα από το Top 50 του κόσμου. Άξιο να ειπωθεί πως αυτή η άνοδος ήταν η μεγαλύτερη που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα στα ATP Rankings.

Μετά το τουρνουά στην Ελβετία ο Έλληνας τενίστας θα βρεθεί στο swing των ΗΠΑ, το οποίο θα έχει τελική στάση το US Open.