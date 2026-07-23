Στράτος Σβάρνας: Μπήκε στη σεζόν με γκολ για τη Ράκοφ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Στράτος Σβάρνας βρήκε δίχτυα στο 3-1 της Ράκοφ ενάντια στη Βαλέτα.
Πρώτο ματς της σεζόν, πρώτο γκολ για τον Στράτο Σβάρνα. Ο Έλληνας αμυντικός σκόραρε με ωραία κεφαλιά στο 90ό λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της Ράκοφ με τη Βαλέτα για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό 3-1.
Raków Częstochowa [3]-1 Valletta - Stratos Svarnas 90'
by u/4gjdtokurwa in soccer
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.