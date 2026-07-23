Ο Στράτος Σβάρνας βρήκε δίχτυα στο 3-1 της Ράκοφ ενάντια στη Βαλέτα.

Πρώτο ματς της σεζόν, πρώτο γκολ για τον Στράτο Σβάρνα. Ο Έλληνας αμυντικός σκόραρε με ωραία κεφαλιά στο 90ό λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της Ράκοφ με τη Βαλέτα για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό 3-1.